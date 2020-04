FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem zuletzt kräftigen Rückschlag haben die Anleger am Mittwoch vor allem bei Infineon , Siltronic und Aixtron zugegriffen. Infineon gewannen an der Dax -Spitze 3 Prozent, nachdem sie in zwei Handelstagen um fast 9 Prozent abgesackt waren. Papiere des Wafer-Herstellers Siltronic stiegen um 4 Prozent, nachdem sie zuletzt gar um 14 Prozent zurückgeworfen worden wareb. Papiere des Spezialanlagenbauers Aixtron waren am Mittwoch ähnlich stark.



Börsianer zeigten sich positiv überrascht von recht zuversichtlichen Signalen der Branchengröße STMicro . Der Konzern liegt auch mit seiner reduzierten Prognose noch deutlich über den Erwartungen von Analysten, die in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Pandemie ihre Schätzungen stark gekürzt hatten. Die Aktien von STMicroelectronics legten um dreineinhalb Prozent zu.



Zudem wertete Commerzbank-Analyst Adrian Pehl den Auftragseingang des Spezialpumpenherstellers Pfeiffer Vakuum im ersten Quartal positiv. Das starke Orderbuch könne eigentlich nur bedeuten, dass der Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Südkorea - einem großen Hersteller von Halbleitern - kaum Spuren bei den Bestellungen hinterlassen habe. Pfeiffer ist mit seinen Vakuumpumpen ein Zulieferer der Chipindustrie./ag/mis

