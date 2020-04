Die Indizes der Wall Street zogen sich gestern weiter zurück, wobei der technologielastige Nasdaq mit -3,48% am meisten nachgab. Der Crash am Ölmarkt könnte daraufhin hindeuten, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie unterschätzt wurden und die laufende US-Berichtssaison zeigt, dass für 2020 keine genauen Prognosen möglich sind. Der S&P 500 verlor gestern 3,07% an Wert und nahm weiter Abstand von seinem 6-Wochen-Hoch. Der Rückgang konnte jedoch gestoppt werden, da der US-Senat ein ...

