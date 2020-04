NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach der kassierten Jahresprognose auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Der Schritt des Windkraftanlagenherstellers sei keine große Überraschung, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei das kurzfristige Rückschlagrisiko womöglich größer als gedacht. Da das Unternehmen kaum die verpassten Umsätze im laufenden zweiten Geschäftshalbjahr (bis Ende September) noch aufholen könne, dürfte auch das Geschäftsjahr durch Covid-19 belastet sein./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 06:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 06:47 / BST



