Nicht nur die Corona-Krise, sondern nun auch noch der Ölpreis-Schock und die damit verbundenen Sorgen um die Lage der Weltwirtschaft drücken auf die Geschäfte des Triebwerkbauers MTU Aero Engines. Am Dienstag gehört die Aktie erneut zu den schwächeren DAX-Werten. Doch einige Analysten sehen ein erstes Licht am Ende des Tunnels, senken allerdings ihre Kursziele. So hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für die MTU-Aktie heute von 189 auf 140 Euro gesenkt. Analyst Chris Hallam verweist ...

