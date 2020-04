FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.04.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2300 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 395 (530) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 800 (880) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 148 (137) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1000 (1300) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 107 (138) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 8000 (7590) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS G4S PRICE TARGET TO 85 (140) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 607 (759) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 415 (601) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 285 (311) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 573 (683) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 500 (590) PENCE - GOLDMAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1770 (1840) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2425 (2345) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES TESCO PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CENTRICA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 29 (50) PENCE - JEFFERIES CUTS CENTRICA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 66.60 (77.50) PENCE - JEFFERIES CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 743 (770) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 700 (1100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 660 (790) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BEAZLEY PRICE TARGET TO 455 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 160 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 175 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 950 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 2100 (2700) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 200 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS METRO BANK PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 100 (300) PENCE - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 700 (860) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2080 (1980) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob