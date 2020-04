Berlin (ots) - Die Berliner FDP fordert, die Kitas in der Stadt spätestens in zwei Wochen wieder für alle Kinder zu öffnen.Der Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, sagte am Mittwoch im Inforadio vom rbb, das sei nicht nur für die Eltern "bitter notwenig", sondern auch für die Kinder.Viele Kitas hätten schon jetzt gute Gesundheits- und Schutzkonzepte, so Czaja. Die müssten jetzt noch abgeglichen werden. Die Kitas, die "in den letzten Wochen (...) im Notbetrieb geöffnet hatten, (haben) deutlich gemacht, dass es geht, (dass) es möglich ist, Infektionsschutzregeln einzuhalten (und) Infektionsketten nachzuvollziehen."Auch für die Gastronomie fordert Czaja schnelle Lockerungen. In den Außenbereichen von Restaurants und Kneipen etwa sei es leicht, zwischen den Tischen zwei Meter Platz zu lassen: "Man muss es eben erproben und zulassen und man muss auch das Zutrauen in die Gastronomen, aber auch in die Berlinerinnen und Berliner haben, und das hat der Regierende Bürgermeister anscheinend nicht."+++Das vollständige Interview können Sie hier nachhören:http://ots.de/StzkDKPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4577360