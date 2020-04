FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf den höchsten Stand seit zwei Monaten sind am Mittwoch die Aktien von Wirecard gestiegen. Sie legten um gut zwei Prozent auf 125 Euro zu und haben die Verluste aus dem Corona-Börsencrash großteils wieder aufgeholt. Der Bezahldienstleister veröffentlicht in der kommenden Woche endgültige Zahlen für 2019 - und vorher den abschließenden Prüfbericht der Wirtschaftsprüfer von KPMG zu wiederholten Vorwürfen mit Blick auf die Bilanz von Wirecard.



Nach Einschätzung von Analyst Hannes Leitner von der Bank UBS dürfte sich das Interesse am Markt zwar schon auf die Ergebnisse des Berichts richten. Dies gelte vor allem für Details zu dem stark kritisierten sogenannten Drittpartner-Geschäft, bei dem Wirecard Zahlungen über Partnerfirmen abwickelt. Allerdings stehe der Bericht nicht allein im Fokus. Interessant dürfte auch die Schuldenposition sein, die trotz starker Free Cashflows zuletzt stetig gestiegen sei.



Auch Aussagen zu einer ausstehenden Lizenz in Singapur dürften auf das Interesse der Anleger stoßen, so der Experte. Daneben könnten Details zu den Händlern und Kunden interessieren, für die Wirecard Zahlungen abwickelt. Diese könnten Aufschluss geben, "wo das Wachstum herrührt". Zuletzt hatte sich Wirecard vor allem bei solchen Händlern hohe Ziele gesetzt, die viel Transaktionsvolumen mitbringen./bek/men/fba

