HAMBURG (dpa-AFX) - Der Bund der Versicherten hat in der Corona-Krise Entlastungen für privat Krankenversicherte mit Zahlungsproblemen gefordert. Für Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer oder Kulturschaffende seien hohe Beiträge für eine private Krankenversicherung derzeit oft existenziell belastend, teilte die Organisation am Mittwoch in Hamburg mit. Daher solle die Bundesregierung den sogenannten Standardtarif wieder öffnen und zwar für Versicherte, die ihre Verträge nach 2009 abgeschlossen haben.



Nach Angaben des Bundes der Versicherten (BdV) hatte der Gesetzgeber den Standardtarif in der privaten Krankenversicherung (PKV) 1994 als brancheneinheitlichen Tarif eingeführt, um für langjährig privat Versicherte einen günstigen Versicherungsschutz sicherzustellen. Er orientiert sich an den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. 2009 habe ihn die Regierung für Neuversicherte jedoch geschlossen. "Es ist höchste Zeit, dass die große Koalition ihre jahrelange Blockadehaltung aufgibt und das Problem um den PKV-Standardtarif löst", sagte BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein.



Derzeit gebe es für Versicherte mit Zahlungsschwierigkeiten in der Corona-Krise nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie setzten die Prämien aus, die aber später nachgezahlt werden müssen - "ohne zu wissen, wie", so der Bund. Oder die Betroffenen wechselten in einen prämiengünstigeren Tarif - mit geringeren Leistungen./akp/DP/fba