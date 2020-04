Der Crash am Ölmarkt ist kein Konjunkturindikator, sondern nur das Opfer der Coronakrise. Man kann es auch seitenverkehrt sehen. Mit dem Abschalten der Wirtschaften in allen Ländern wurden alle Airlines der Welt auf null gestellt. Sie sind jedoch am Ölmarkt die größten und sichersten Akteure, die ihren Kerosinbedarf über den Ölmarkt steuern und dabei auf die Tonne genau diesen jeweiligen Bedarf feststellen. ...

