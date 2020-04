NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Roche-Aktie nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe einen starken Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Noch wichtiger sei aber, dass die Schweizer alle Elemente ihres Ausblicks auf 2020 - einschließlich Dividendensteigerung - bestätigt hätten./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 07:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



CH0012032048

