BERLIN (Dow Jones)--Die Maschinenbauer haben einheitliche Regeln für die Befreiung von der Corona-Quarantäne in ganz Deutschlands gefordert. Angemessen sei eine überall gültige Fünf-Tage-Regelung wie in Nordrhein-Westfalen, erklärte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). "Monteure und andere Servicekräfte müssen sich frei ins europäische Ausland bewegen können", erklärte der VDMA-Außenwirtschaftsleiter Ulrich Ackermann. "Der aktuelle Flickenteppich an Formulierungen und individuelle Varianten in den einzelnen Bundesländern bedeutet dagegen einen Rückfall in die Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts."

Seit dem 10. April gilt in Deutschland grundsätzlich eine 14-tägige Quarantänepflicht für Einreisende und Rückkehrer aus dem Ausland. Die Regeln wurden jedoch sehr unterschiedlich umgesetzt. So gelten laut VDMA je nach Bundesland Ausnahmen von der Quarantänepflicht für Rückreisende nach einem Auslandsaufenthalt von weniger als 48 Stunden oder 72 Stunden oder fünf Tagen. Ähnlich verhalte es sich mit den Ausnahmefristen für Einreisende. Auch die Ausnahmeregelungen bei Kurzaufenthalten oder bei Reisen aus "triftigem Grund" würden in den Details erheblich variieren.

"Einheitliche Fristen für die Befreiung von der häuslichen Quarantäne wären schon ein wichtiger Schritt", betonte VMDA-Experte Ackermann. Dabei sollten auch Montage und Wartung grundsätzlich als "triftiger" Reisegrund anerkannt werden. "Außerdem sollte eine Befreiung von der häuslichen Quarantäne bei einem negativen Corona-Test automatisch erfolgen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum dieser Fall nicht bundeseinheitlich als Ausnahme geregelt ist", bemängelt Ackermann.

