In der kommenden Woche will der Maschinenbauer Aixtron seine Bilanz zum ersten Quartal präsentieren (30. April). Dabei dürfte es weniger um den Ist-Zustand gehen, sondern mehr um die weiteren Perspektiven. Denn das erste Quartal stand natürlich vor allem unter dem Einfluss des Shutdown in China, das im letzten Jahr rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...