IT-Experten erhalten mehr Flexibilität bei der Auswahl einfacher, leistungsstarker und erschwinglicher IT-Betriebsmanagementlösungen

SolarWinds (NYSE: SWI), ein führender Anbieter leistungsstarker und kostengünstiger IT-Management-Software, kündigt abonnementbasierte Preismodelle für einen Großteil seiner On-Premises-Lösungen für das IT-Betriebsmanagement an. Die neue Preisstruktur bietet IT-Experten und ihren Unternehmen eine zusätzliche Alternative zum unbefristeten Lizenzmodell und ermöglicht ihnen damit eine größere Flexibilität bei den betrieblichen Ausgaben sowie mehr Vorhersehbarkeit bei der Budgetplanung zwei Faktoren, die für IT-Führungskräfte in den heutigen, unsicheren Zeiten eine sehr wichtige Rolle spielen.

Technikexperten hatten schon immer mit knappen Budgets zu kämpfen und mussten es schaffen, mit weniger mehr zu erreichen. Durch die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie müssen Partner wie SolarWinds verstärkt dazu beitragen, dass ihre Produkte nicht nur benutzerfreundlich, sondern auch einfach erwerbbar sind und in jedes Budget passen. SolarWinds hat IT-Experten in seiner mehr als 20-jährigen Geschichte dieses Versprechen gegeben und trägt mit dem neuen Angebot für ausgewählte On-Premises-Produkte auf Abonnementbasis, zusätzlich zum bestehenden, unbefristeten Lizenzmodell, weiterhin zur Einhaltung dieses Versprechens bei.

"Aktuell überarbeiten Führungskräfte weltweit ihre Budgets, um die momentanen Herausforderungen zu bewältigen. Die neue Preisgestaltung für unser IT-Betriebsmanagementportfolio ist auch eine direkte Reaktion auf Anregungen von unserer IT-Experten-Community, die jetzt mehr Flexibilität und niedrigere Zugangsbarrieren braucht", sagt David Gardiner, President, IT Operations Management bei SolarWinds. "Mit dem Abonnementmodell erfüllt SolarWinds weiterhin sein Versprechen von unkomplizierten, leistungsstarken und kostengünstigen Softwarelösungen, die den Anforderungen jedes Unternehmens gerecht werden-sowohl da, wo es heute steht, als auch da, wo sein Wachstum es hinführen wird."

Darüberhinaus bietet die abonnementbasierte Preisgestaltung Käufern die Flexibilität, die Software so zu erwerben, wie es für ihr Unternehmen am besten passt entweder als unbefristete Lizenz oder als Abonnement und folgt somit dem Unternehmensgrundsatz, Lösungen anzubieten, die einfach getestet und erworben werden können. Kunden mit bestehenden unbefristeten Lizenzen sind von dieser Erweiterung nicht betroffen.

Die abonnementbasierten Preismodelle von SolarWinds bieten unter anderem folgende Vorteile:

Denselben Funktionsumfang wie mit unbefristeten Lizenzen erworbene Versionen

Einfach zu testen mit bis zu 30-tägigen kostenlosen Testversionen von IT-Betriebsmanagementprodukten

Die Möglichkeit zur lokalen Bereitstellung oder in beliebigen privaten oder öffentlichen IaaS-Cloud-Umgebungen

Zusätzliche Ressourcen

Blogartikel: Mehr Flexibilität für Technikexperten und Führungskräfte, um auf zunehmende technische Herausforderungen zu reagieren

Kontakt zu SolarWinds

THWACK

Twitter

Facebook

LinkedIn

SWIproducts

Informationen zu SolarWinds

SolarWinds (NYSE:SWI) ist ein führender Hersteller leistungsstarker und erschwinglicher IT-Management-Software. Mit unseren Produkten können Unternehmen jeder Art, Größe oder Struktur weltweit ihre IT-Services, -Infrastrukturen und -Anwendungen überwachen und verwalten, egal, ob lokal vor Ort, über die Cloud oder über Hybridmodelle. Wir sind im ständigen Austausch mit Technikexperten Experten für IT-Service und -Betrieb, DevOps und Managed Service Provider (MSPs) um herauszufinden, welchen Herausforderungen sie bei der Verwaltung leistungsfähiger, hochverfügbarer IT-Infrastrukturen und -Anwendungen gegenüberstehen. Mithilfe der Erkenntnisse aus diesem Austausch, beispielsweise in unserer Online-Community THWACK, können wir Produkte für bekannte Herausforderungen im IT-Management entwickeln und die von Technikexperten gewünschten Lösungen bereitstellen. Unser Schwerpunkt auf den Benutzer und unser Engagement für Spitzenleistungen in der End-to-End-Verwaltung in der hybriden IT haben SolarWinds zu einem weltweit führenden Anbieter von Software für Netzwerk- und IT-Serviceverwaltung, Anwendungsleistung und Managed Services gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.solarwinds.com/de.

Die Marken SolarWinds, SolarWinds Design, Orion und THWACK stehen im alleinigen Eigentum der SolarWinds Worldwide, LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in anderen Ländern eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen Marken, Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können Marken nach nicht kodifiziertem Recht, eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen hier erwähnten Marken dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

2020 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200422005115/de/

Contacts:

Martina Eder

Archetype

Tel.: +49 89 9983 7019

solarwindsgermany@archetype.co

Evelyn Seeger

SolarWinds

Tel.: +49 30 390 63 45-62

pr@solarwinds.com