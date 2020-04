Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursgewinne verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.325 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Offenbar sind die Anleger nach dem Ölmarkt-Chaos der vergangenen Tage wieder etwas mutiger. Dennoch wird keine Entwarnung gegeben, da die Ölpreise weiterhin unter Druck stehen. An der Spitze der Kursliste stehen die Aktien von Infineon, Heidelbergcement und Fresenius.



Abschläge gibt es entgegen dem Trend bei den Anteilsscheinen von Adidas, der Lufthansa und der Münchener Rück. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 19.137,95 Punkten geschlossen (-0,74 Prozent).