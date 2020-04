München (ots) - Und hier ist das vierte mutige Projekt, das wir mit InitiativeMut unterstützen wollen: kauflokal.com - Dein lokaler Marktplatz zur Stärkung des lokalen Handels.Kleine, lokale Geschäfte und Gastronomien leiden unter der Corona-Krise, während die Onlinebestellungen der großen Onlineplattformen durch die Decke gehen. Dagegen will KaufLokal-Initiator David Thomas etwas machen. Innerhalb von kürzester Zeit hat er, gemeinsam mit der Norisk Group die KaufLokal-Initiative, digitalisiert und einen Online-Marktplatz für lokale Shops in ganz Deutschland geschaffen! So kann man durch das digitale Schaufenster seiner Nachbarschaft bummeln, und das von Zuhause von der Couch. Denn auch Online kann man Lokal kaufen, und so die eigene Nachbarschaft unterstützen.Das gesteckte Ziel: Die lokale Vielfalt wieder schätzen zu lernen, sich solidarisch mit der eigenen Stadt zu zeigen und dabei den individuellen Einzelhandel zu stärken. Seid dabei und unterstützt die Vielfalt eurer Stadt!Ganz einfach auf kauflokal.comWir sind glücklich, auch KaufLokal.com als Partner für die Initiative mit an Bord zu haben, der passende Partner-Spot läuft bereits im Werbeblock auf TELE 5!Mit der InitiativeMUT geben wir den Menschen und Unternehmen, die insbesondere den wirtschaftlichen Herausforderungen der Corona-Krise durch kreative Ideen begegnen, etwas zurück. Als privater Fernsehsender stellen wir kostenlose Werbeflächen zur Verfügung für Projekte, Firmen, kleine Gewerbe, Künstler oder Initiativen von Einzelpersonen. All jene, die ihre Kreativität und ihren Mut genutzt haben, inmitten der Krise umzudenken und zuvor undenkbare Wege eingeschlagen haben und so beweisen, dass eine Krise auch eine Chance sein kann.Mehr Infos zu KaufLokal.com (http://www.kauflokal.com) oder auf Facebook (http://www.facebook.com/kauflokalcom) und Youtube (http://www.youtube.com/channel/UCI4sNZTLixEjpB9xrvHzalQ).Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4577525