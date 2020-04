München (ots) -Papst Pius XII. und die NS-Zeit Dokumentation am Montag 18. Mai 2020um 23:30 Uhr im ErstenAnfang März 2020 hat der Vatikan die geheimen Archive aus der ZeitPapst Pius XII. für Historiker und Wissenschaftler geöffnet. Jetztist es möglich, auf eine Persönlichkeit zu blicken, die während derdunkelsten Periode des 20. Jahrhunderts Oberhaupt der KatholischenKirche war. Mit zum Teil unveröffentlichtem Archivmaterial sowieNeuaufnahmen aus dem Vatikan und Deutschland befasst sich dieseDokumentation mit Eugenio Pacelli, so sein bürgerlicher Name, einemder kontroversesten Protagonisten der jüngeren Kirchengeschichte.Als Botschafter des Heiligen Stuhls in Deutschland und alsKardinalstaatssekretär des Vatikans beobachtete Eugenio PacelliHitlers Aufstieg zur Macht. Im Jahr 1939 begann seine Amtszeit alsPapst Pius XII. Alsbald wurde er mit der Vernichtung der Juden, derDeportation von Minderheiten und Oppositionellen im Dritten Reichkonfrontiert. Bis heute ist nicht zuverlässig geklärt, welche RollePius XII in dieser Zeit gespielt hat. War er wirklich, wie vielfachbehauptet wird, ein Zögerer und Zauderer, der vor der Verantwortungvor allem gegenüber bedrängten Juden, zurückgewichen ist?Die Öffnung der Vatikanarchive soll Licht in dieses Dunkel bringen.Renommierte Kirchenhistoriker sind der Meinung, dass der Pontifexdurch sein bedachtsames Auftreten bewusst vor der Weltöffentlichkeitkaschierte, dass er viele Menschenleben während der NS-Zeit rettete,in Rom und anderswo. Schon jetzt sprechen Tausende von Dokumenten,darunter Briefe, Tagebücher und Berichte von noch lebenden Zeitzeugenfür diese Interpretation. Die Arbeit der Wissenschaftler in denArchiven könnte weitere Gewissheit bringen.Film von Lucio MollicaRedaktion: Wolfgang Küpper (BR) Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,E-Mail: agnes.toellner@daserste.deFotos über: www.br-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4577551