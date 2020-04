Für den US-Ölkonzern heißt es in Kürze, Farbe zu bekennen. Das Unternehmen wird in der nächsten Woche als einer von zahlreichen Ölkonzernen die Ergebnisse für das 1. Quartal 2020 veröffentlichen. Eine gewisse Spannung (Erwartungshaltung) liegt in der Luft und das manifestiert sich aktuell auch im Chartbild. Die in unserer letzten Kommentierung zu Chevron noch thematisierte fulminante V-Trendwendeformation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...