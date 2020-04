Casper zieht sich aus dem Europageschäft zurück und entlässt 21 Prozent seiner Angestellten. Damit will der strauchelnde Online-Matratzenhändler jährlich mehr als zehn Millionen US-Dollar einsparen. Keine drei Monate nach dem Börsengang wird Casper das Europageschäft aufgeben und sich auf den US-amerikanischen Heimatmarkt konzentrieren. Der Rückzug aus Europa soll nach Firmenangaben bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Insgesamt sollen 78 Angestellte in Europa und in Nordamerika entlassen werden. Das entspricht 21 Prozent der Belegschaft des Online-Matratzenhändlers. Von den Entlassungen ...

