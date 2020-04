Eines ist klar: Kunststoffabfälle in der Umwelt sind ein Problem. Doch in vielen Teilen der Welt sind Kunststoffe erforderlich. So sind Plastikflaschen zum Beispiel in Mexiko-Stadt wichtig für die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser. 8,9 Mio. Menschen leben in Mexiko-Stadt - das ist ein wenig mehr als in Österreich oder der Schweiz. Der gesamte Ballungsraum hat sogar über 21 Mio. Einwohner. Damit ist Mexiko-Stadt die weltweit drittgrößte Megacity hinter Tokio und Mumbai - und sie steht vor einer enormen Herausforderung: der Versorgung ihrer Bewohner mit Trinkwasser. Frisches Trinkwasser ...

