Nach einem zweitägigen Ausverkauf suggeriert der Aktienterminmarkt am Mittwoch einen festen Handelsbeginn am Kassamarkt der Wall Street. Positiv wird am Markt das fast eine halbe Billion Dollar schwere neue Corona-Hilfspaket gewertet. Republikaner von Präsident Trump und die oppositionellen Demokraten haben sich darauf verständigt. Das meiste Geld - rund 320 Milliarden Dollar - ist für kleine und mittlere Unternehmen bestimmt. Die Betriebe sollen mit den Mitteln ihre Mitarbeiter weiter bezahlen können. Der US-Kongress hat seit Anfang März bereits drei Coronavirus-Hilfspakete beschlossen.

Der historische Preisverfall am Ölmarkt scheint indes zumindest etwas gebremst. Auch wenn die kurzen Termine noch etwas nachgäben, der Markt dürfte sich nun unter Schwankungen stabilisieren, hofft ein Händler. Der Crash am Ölmarkt hatte ganz entscheidend zur jüngsten Schwäche der Wall Street beigetragen. Gleichwohl sind die Rohöllagerbestände in den USA in der zurückliegenden Woche erneut deutlich gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will den gebeutelten Öl- und Gasunternehmen nun laut Berichten mit einer Staatsbeteiligung unter die Arme greifen.

Kritiker sehen in der Maßnahme keinen unmittelbaren Einfluss auf die Ölpreise. "Bei Interventionen der Regierung in der Branche steigt der Druck auf die Unternehmen sehr stark, Dividenden und Aktienrückkäufe über einen längeren Zeitraum auszusetzen". bemängelt Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2020 06:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.