AKTIENMÄRKTE (13.16 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.779,00 +1,35% -14,06% Euro-Stoxx-50 2.813,27 +0,79% -24,88% Stoxx-50 2.788,63 +1,20% -18,05% DAX 10.353,40 +1,01% -21,86% FTSE 5.727,28 +1,53% -25,21% CAC 4.377,74 +0,47% -26,77% Nikkei-225 19.137,95 -0,74% -19,10% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,49% -0,42

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 11,39 11,57 -1,6% -0,18 -80,8% Brent/ICE 19,28 19,33 -0,3% -0,05 -69,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.701,60 1.687,10 +0,9% +14,50 +12,1% Silber (Spot) 14,95 14,89 +0,4% +0,06 -16,3% Platin (Spot) 754,95 750,35 +0,6% +4,60 -21,8% Kupfer-Future 2,25 2,23 +1,1% +0,02 -19,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Positiv wird am Markt das fast eine halbe Billion Dollar schwere neue Corona-Hilfspaket gewertet. Republikaner von Präsident Trump und die oppositionellen Demokraten haben sich darauf verständigt. Das meiste Geld - rund 320 Milliarden Dollar - ist für kleine und mittlere Unternehmen bestimmt. Die Betriebe sollen mit den Mitteln ihre Mitarbeiter weiter bezahlen können. Der US-Kongress hat seit Anfang März bereits drei Coronavirus-Hilfspakete beschlossen. Der historische Preisverfall am Ölmarkt scheint indes zumindest etwas gebremst. Auch wenn die kurzen Termine noch etwas nachgäben, der Markt dürfte sich nun unter Schwankungen stabilisieren, hofft ein Händler. Der Crash am Ölmarkt hatte ganz entscheidend zur jüngsten Schwäche der Wall Street beigetragen. Gleichwohl sind die Rohöllagerbestände in den USA in der zurückliegenden Woche erneut deutlich gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will den gebeutelten Öl- und Gasunternehmen nun laut Berichten mit einer Staatsbeteiligung unter die Arme greifen.

Der Aktienkurs von Texas Instruments steigt vorbörslich um 3,0 Prozent. Der Chiphersteller hat im ersten Quartal zwar erneut einen Gewinn- und Umsatzrückgang verbucht, die Erwartungen des Marktes allerdings übertroffen.

Netflix fallen um 1,2 Prozent. Der Streamingdienst hat im ersten Quartal zwar eine Rekordzahl an neuen Kunden gewonnen und deutlich mehr verdient, jedoch beim Gewinn die Markterwartungen verfehlt.

Boeing steigen um 2,8 Prozent. Der Flugzeugbauer will wegen der Pandemie den Schutz der Lieferkette mittels einer neuen Abteilung stärken und sich damit auch auf die Zeit nach der Corona-Krise vorbereiten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone April (Vorabschätzung) PROGNOSE: -19,0 zuvor: -11,6 - US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leicht positiv ist zu werten, dass die Verwerfungen am Ölmarkt mit dem Verfall des Mai-Kontraktes auf WTI nun langsam aus dem Markt gehen und sich die Preise damit stabilisieren. Der Sektor der europäischen Ölwerte steigt um 2 Prozent. Für etwas Rückenwind sorgt unterdessen, dass in den USA weitere hunderte Milliarden Dollar freigemacht wurden zur Dämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Viruspandemie. Nach Zahlenausweis für das erste Quartal geht es für Kering um 5,9 Prozent nach unten. Stören dürften sich Anleger vor allem an der laut Analysten schwachen Entwicklung von Gucci. Wirecard gewinnen 0,5 Prozent vor dem erwarteten Abschlussbericht einer Bilanz-Sonderprüfung der Wirtschaftsprüfer von KPMG. Für Ericsson geht es um 5,7 Prozent nach oben. Die Citigroup äußert sich positiv zu den Geschäftszahlen. Nach enttäuschenden Geschäftszahlen verlieren Heineken 2,5 Prozent. Mit moderaten Aufschlägen reagieren Hannover Rück und die Aktie der Mutter Talanx auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen. Die beiden Versicherungsunternehmen haben zwar ihre Ausblicke gestrichen, "das ist aber wegen der Pandemie wenig überraschend", sagt ein Marktteilnehmer. Zudem sei Munich Re hier bereits vorgeprescht. Die darüber hinaus berichteten Erstquartalszahlen seien in Ordnung. Deutlich über den Erwartungen liegen laut Händlern die Geschäftszahlen von Akzo Nobel, die Aktie legt um knapp 7 Prozent zu. Die Aussagen zu den Margen stützen laut Händlern den Kurs von STMicro, der um 6,5 Prozent zulegt. Die Titel von Biontech legen in Frankfurt um 46 Prozent zu. Das Mainzer Unternehmen, dessen Aktie an der Nasdaq gelistet ist, hat die Zustimmung erhalten, mit einem Impfstoff gegen Covid-19 nun klinische Studien zu beginnen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:30 Di, 17:42 % YTD EUR/USD 1,0880 +0,18% 1,0862 1,0862 -3,0% EUR/JPY 117,10 +0,08% 116,84 116,81 -3,9% EUR/CHF 1,0525 -0,04% 1,0528 1,0520 -3,1% EUR/GBP 0,8786 -0,50% 0,8821 0,8835 +3,8% USD/JPY 107,62 -0,12% 107,55 107,57 -1,1% GBP/USD 1,2385 +0,72% 1,2313 1,2295 -6,5% USD/CNH (Offshore) 7,0970 -0,07% 7,0941 7,1026 +1,9% Bitcoin BTC/USD 6.960,51 +0,92% 6.902,01 6.821,51 -3,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich uneinheitlich gezeigt. Während vor allem Tokio nachgab, konnten Hongkong, Schanghai und Seoul noch Aufschläge einfahren. Die Anleger waren weiter besorgt über die rezessiven Folgen der Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft. Zudem sorgten die anhaltenden Turbulenzen am Ölmarkt für Volatilität. Der Ölpreis tendierte mangels Nachfrage und Lagermöglichkeiten bei gleichzeitig kaum gedrosselter Förderung weiter nach unten. Der Kospi in Südkorea wurde gestützt von einem neuen Corona-Hilfspaket der Regierung. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss unverändert, auch wenn Konjunkturdaten aus Australien auf einen starken Wachstumsrückgang hindeuteten. Der Westpac-Melbourne-Index fiel im März auf minus 2,47 von minus 0,97 im Februar, der stärkste Rückgang seit der globalen Finanzkrise. Aktien von Ölunternehmen in der ganzen Region standen weiterhin wegen des Debakels bei den Ölpreisen unter Abgabedruck. So verloren in Sydney Oil Search und Woodside 3,6 bzw. 1,5 Prozent. Santos gaben 0,5 Prozent nach. Für die Aktien der Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP ging es um 2,2 bzw. 3,6 Prozent zurück. In Tokio gaben Inpex 2,5 Prozent ab und in Hongkong lagen CNOOC 0,4 Prozent hinten. SK Innovation gaben in Südkorea 2,2 Prozent nach.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt deutlich nach oben. Besonders für den Crossover wie auch nachrangige Bankanleihen steigen die Absicherungskosten. Hintergrund dürfte der anhaltende Verfall des Ölpreises sein mit den damit verbundenen Ausfallrisiken von Krediten für Unternehmen der Ölbranche. Bislang war vor allem der US-Credit-Markt vom Crash am Ölmarkt betroffen. Aber auch am italienischen Anleihemarkt steigt die Spannung weiter. Der Spread zwischen italienischen Staatspapieren mit 10-jähriger Laufzeit und den entsprechenden Bundesanleihen liegt nun bereits bei 261 Basispunkten. Und das obgleich die EZB laut Medienberichten darüber beraten will, zukünftig Sicherheiten geringerer Bonität anzunehmen. Nach Ansicht der Commerzbank dürfte dies als Vorbereitung für mögliche Länderrating-Herabstufungen betrachtet werden. Hier steht vor allem Italien im Blick: Am Freitag wird sich S&P zur italienischen Bonität äußern. Eine Herabstufung gilt als möglich. Aktuell werden italienische Anleihen mit "BBB" bewertet und damit nur knapp über Ramschniveau.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Evotec sichert sich Rechte an Betazell-Ersatztherapie

Das Wirkstoffforschungs- und entwicklungsunternehmen Evotec hat sich die weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung eines mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi entwickelten Programms zur Behandlung von Diabetes gesichert. Das Betazell-Programm hat bereits präklinische Daten generiert, die belegen, dass die Zellen den Blutzuckerspiegel über mehrere Monate hinweg normalisieren und damit in ihrer Funktion menschlichen Inselzellen entsprechen, wie Evotec ausführt.

Aixtron hält Hauptversammlung rein virtuell ab

Aixtron verlagert seine Hauptversammlung ins Internet. Wie der Zulieferer für die Halbleiterindustrie mitteilte, findet das Aktionärstreffen rein virtuell am ursprünglichen Termin 20. Mai statt.

Biontech/Pfizer erhalten OK für 1. deutsche klinische Corona-Impfstoff-Prüfung

Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer haben die Genehmigung für die erste klinische Prüfung eines Covid-19-Impfstoffes in Deutschland erhalten. Beide Unternehmen gaben bekannt, das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland für die Genehmigung klinischer Prüfungen sowie die Bewertung und Zulassung von Impfstoffen zuständig ist, habe die klinische Phase-1/2-Studie für Biontechs Impfstoffprogramm BNT162 zur Prävention einer Covid-19-Infektion genehmigt.

Patrizia macht Thomas Wels zum Co-CEO

Patrizia stellt Vorstandschef Wolfgang Egger den Manager Thomas Wels als Co-CEO zur Seite. Der 61-Jährige wechselt zum 1. Mai von UBS Asset Management zu dem Anbieter von Immobilieninvestments. Wels soll die Weiterentwicklung des Plattformgeschäfts verantworten und neue Geschäftsfelder sowie internationale Märkte erschließen, heißt es in einer Mitteilung des Augsburger SDAX-Unternehmens.

Südzucker erzielt Gewinnsprung - stabile Dividende

Die Südzucker AG hat vergangenes Jahr trotz sinkender Umsätze einen Gewinnsprung erzielt. Während der Umsatz auf 6,7 Milliarden von 6,8 Milliarden Euro sank, kletterte das operative Ergebnis laut Mitteilung spürbar auf 116 Millionen von 27 Millionen Euro. Zu diesem Anstieg hätten erwartungsgemäß insbesondere die Segmente Cropenergies und Spezialitäten beigetragen.

Villeroy & Boch halbiert Gewinn zum Jahresauftakt - keine Prognose

Villeroy & Boch hat die Folgen der Coronavirus-Pandemie im ersten Quartal in seinen beiden Geschäftsbereichen zu spüren bekommen. Der operative Gewinn (EBIT) ging um die Hälfte auf 4,3 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen aus dem Saarland mitteilte.

Online-Broker Flatex von Ölpreis-Einbruch nicht betroffen

Der Online-Broker Flatex hat im Zusammenhang mit dem jüngsten Ölpreis-Absturz nach eigenen Angaben keine Verluste erlitten. Zu Wochenbeginn war es beim Mai-Kontrakt für US-Leichtöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zu einem historischen Einbruch gekommen; der Preis fiel am Montag in der Spitze auf minus 40,32 US-Dollar. Wie die Flatex AG nun mitteilte, sind ihre Kunden weder in Optionen noch in Futures investiert und unterliegen daher keinerlei Preisschwankungen.

Akzo Nobel trotz Umsatzrückgang mit Gewinnplus - Prognose kassiert

Der Spezialchemiekonzern Akzo Nobel hat im ersten Quartal wegen einer schwächeren Nachfrage infolge der Corona-Krise zwar einen Umsatzrückgang verzeichnet. Kostensenkungsprogramme und rückläufige Preise bei einigen Rohstoffen würden aber stützen, so die Akzo Nobel NV. Bereinigt um Einmaleffekte verdiente der Konzern in den drei Monaten daher mehr als im Vorjahr.

CRH setzt Aktienrückkauf aus und kürzt Managergehälter

Der irische Baustoffhersteller CRH ist zwar gut in das Jahr 2020 gestartet, bekommt seit Mitte März aber die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern und die Liquidität zu erhalten, kürzt das Unternehmen unter anderem die Gehälter seiner Top-Manager um 25 Prozent und setzt sein 1,8 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm bis auf Weiteres aus.

Ericsson bekräftigt Ausblick - warnt vor Corona-bedingtem Abschwung

Ericsson hat den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt, nachdem der schwedische Telekommunikations-Ausrüster im ersten Quartal ein paar Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie spürte. Allerdings dürfte das zweite Quartal schwächer als üblich ausfallen, und der weltweite wirtschaftliche Abschwung könnte in der Telekommunikationsbranche zu Investitionsverschiebungen führen, teilte die Ericsson AB mit.

Fiat Chrysler nutzt Kreditlinie über 6,25 Milliarden Dollar

Fiat Chrysler nimmt einen revolvierenden Kredit im Volumen von 6,25 Milliarden US-Dollar in Anspruch. Dies teilte der von den Folgen der Coronavirus-Pandemie hart betroffene Autokonzern mit. Bislang hatte Fiat Chrysler Kreditlinien im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar genutzt. Im März besorgte sich das Unternehmen eine zusätzliche Kreditlinie über 3,5 Milliarden Dollar, die bislang aber nicht angetastet wurde.

Corona-Krise drückt auf Handelsbanken-Gewinn

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben bei der Svenska Handelsbanken AB im ersten Quartal 2020 spürbar auf den Gewinn gedrückt. Höhere Rückstellungen für Kreditausfälle und andere finanzielle Vorsorgemaßnahmen ließen den Nettogewinn um 17 Prozent auf 3,94 Milliarden schwedische Kronen (umgerechnet rund 360 Millionen Euro) fallen

Heineken wegen geringerem Bierabsatz mit Gewinneinbruch

Ein geringerer Bierabsatz infolge der Corona-Pandemie hat bei Heineken im ersten Quartal zu einem Gewinneinbruch geführt. Das Ergebnis sank auf 94 Millionen von 229 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie die Heineken NV mitteilte. Der Bierabsatz sank um 2,1 Prozent, alleine im März um 14 Prozent.

Quest Diagnostics startet mit Tests von Covid-19-Antikörpern

Das US-Labor Quest Diagnostics hat mit Tests zur Bestimmung von Covid-19-Antikörpern begonnen. Verwendet würden zunächst Testkits von Abbott und Euroimmun, welches zu PerkinElmer gehört, für die Blutprobentests. Beide Antikörpertests verwenden Blutserumproben, um Immunglobulin-Antikörper der Klasse G (IgG) nachzuweisen.

Schindler bekommt Pandemie im chinesischen Neugeschäft zu spüren

Der Aufzugshersteller Schindler hat im ersten Quartal vor allem in China unter der Covid-19-Pandemie gelitten. Während das Servicegeschäft zulegte, ging das Neuanlagengeschäft angesichts geschlossener Baustellen zurück. Bei Neuverträgen bekam das Schweizer Unternehmen die umfassenden Verkehrseinschränkungen in China zu spüren.

STMicroelectronics will Dividende wegen Corona-Krise kürzen

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat im ersten Quartal 2020 bei steigenden Umsätzen zwar mehr verdient, aber dennoch bereits die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren bekommen. Wie die STMicroelectronics NV mitteilte, legte der Nettogewinn auf 192 Millionen US-Dollar von 178 Millionen im Vorjahresquartal zu.

Unicredit verbucht weitere 900 Millionen Euro Risikovorsorge

Unicredit verbucht im ersten Quartal für 900 Millionen Euro zusätzliche Rückstellungen für unspezifische Kreditausfälle. Die italienische Großbank reagiert damit nach eigenen Angaben auf eine Aktualisierung des makroökonomischen Szenarios nach dem Bilanzstandard IFRS 9.

Amazons Logistikzentren in Frankreich nun bis Samstag geschlossen

Amazon verlängert die Schließung seiner Logistikzentren in Frankreich bis einschließlich Samstag, da eine Entscheidung eines französischen Berufungsgerichts zur Corona-bedingten Einschränkung von Amazons Geschäfts in Frankreich noch aussteht. Laut Mitteilung wird das Berufungsgericht in Versailles in der Angelegenheit am Freitag entscheiden.

United sieht Kapazitätsreduktion bis Juni - verkauft Aktien

United Airlines erwartet, angesichts der Corona-bedingten Reisebeschränkungen weiter drastische Kapazitätsreduktionen im Mai und Juni. Weiterhin teilte die US-Fluggesellschaft am späten Dienstag mit, den Kapitalmarkt über den Verkauf eigener Aktien anzapfen zu wollen. In der Folge gab der Kurs nachbörslich um fast 3 Prozent nach.

Telekomriese NTT will Assets für 3 Billionen Yen verkaufen - Nikkei

Japans dominierender Telekomkonzern NTT will quer durch den Konzern für 3 Billionen Yen (25,7 Milliarden Euro) Vermögenswerte verkaufen. Laut einem Bericht der Wirtschaftszeitung Nikkei, die sich auf informierte Kreise beruft, sollen die Erlöse in Wachstum investiert und für Aktienrückkäufe verwendet werden.

