EZB-Rat könnte über Junk-Bonds als Repo-Sicherheiten beraten - Agentur

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend über Repo-Sicherheiten beraten. Dabei könnte es auch um die Frage gehen, ob die EZB generell Anleihen von Ländern akzeptieren soll, die über kein Investment Grade Rating verfügen. Seit kurzem tut sie das ausnahmsweise (und zunächst befristet bis Jahresende) im Falle Griechenlands. Der "Elefant im Raum" ist jedoch Italien, dessen Bonitätsnote Standard & Poor's (S&P) am Freitag aktualisiert.

Rabobank: EZB dürfte über Unternehmensratings reden

Die Pressemeldungen zufolge am Mittwochabend anstehenden telefonischen Beratungen des EZB-Rats dürften sich nach Einschätzung der Rabobank um Unternehmensratings drehen. "Angesichts der Tatsache, dass die Zentralbank bereits Staatsanleihen mit Junk-Status als Sicherheit akzeptiert (griechische), dürfte es bei einer Lockerung der Sicherheitenregeln eher um die 'gefallenen Engel', gehen, bei denen die Fed bereits gehandelt hat", schreibt die Bank in einem Kommentar.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 3,814 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 3,814 Milliarden US-Dollar an fünf Banken zugeteilt. Am Vortag hatte es keine Nachfrage gegeben. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,29 (zuvor: 0,30) Prozent.

EZB teilt bei 84-tägigem Dollar-Tender 2,003 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem wöchentlichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 84 Tagen 2,003 Milliarden US-Dollar an sieben Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten elf Banken eine Summe von 2,260 Milliarden nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,32 (zuvor: 0,33) Prozent.

BoE-Gouverneur warnt vor zu früher Öffnung der Wirtschaft

Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, hat davor gewarnt, die britische Wirtschaft zu früh wieder zu öffnen, da das Land weiterhin von der Coronavirus-Pandemie heimgesucht wird. "Wenn wir eine Lockerung hätten und dann die Abschaltung wieder zurückkäme, würde das meiner Meinung nach das Vertrauen der Menschen sehr stark beschädigen", sagte Bailey der Daily Mail. "Wenn wir einen Fehlstart haben, hätte das meiner Meinung nach potenziell ziemlich schwierige Auswirkungen."

Riksbank beginnt mit Kauf von Kommunalobligationen

Schwedens Zentralbank hat angekündigt, dass sie mit dem Ankauf von Kommunalanleihen als nächsten Schritt in ihrem Kaufprogramm beginnen wird, um die Geldpolitik expansiv zu halten und die Kreditversorgung der Wirtschaft inmitten der Pandemie zu unterstützen. Die Riksbank hatte zuvor beschlossen, ihre Anleihenkäufe in diesem Jahr um bis zu 300 Milliarden Schwedische Kronen (27,5 Milliarden Euro) aufzustocken und hat bereits mit dem Ankauf von Staatsanleihen, gedeckten Schuldverschreibungen und Commercial Paper begonnen.

Chinas Bankenaufseher rechnen mit Zunahme fauler Kredite

Chinas Bankenaufseher haben vor einer Zunahme fauler Kredite in den Büchern der Geschäftsbanken des Landes gewarnt. Im ersten Quartal dieses Jahres seien die Banken mit notleidenden Krediten über 450 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 59,6 Milliarden Euro) konfrontiert gewesen - 80 Milliarden Yuan mehr als noch vor einem Jahr, führte Xiao Yuanqi, Sprecher und Chief Risk Officer der China Banking and Insurance Regulatory Commission, aus.

Schon mindestens 110.000 Corona-Tote in Europa

Durch die Corona-Pandemie sind in Europa mittlerweile bereits mindestens 110.000 Menschen ums Leben gekommen. Auf dem Kontinent starben 110.192 der 1.246.840 Menschen, bei denen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus registriert wurde, wie am Mittwoch Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergaben. Damit ist Europa der am schwersten betroffene Kontinent. Weltweit wurden bislang 177.368 Corona-Tote gemeldet.

ING sieht Risiko asymmetrischer Erholung im Euroraum

ING sieht das Risiko, dass es mit der schrittweisen Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen gegen das Coronavirus zu einer asymmetrischen Konjunkturerholung im Euroraum kommen wird. Basierend auf den "Covid-19 Community Mobility Reports" von Google schätzt die Bank, dass die Wirtschaftsaktivität besonders stark in Italien, Spanien und Frankreich gelitten hat. Diese Länder hätten Eindämmungsmaßnahmen nicht nur als erste ergriffen, diese seien auch besonders strikt und würden voraussichtlich recht spät aufgehoben werden, argumentieren die Volkswirte Bert Colijn und Carsten Brzeski.

Maskenpflicht nun auch in NRW, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und im Saarland

Auch in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gilt vom kommenden Montag an eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Dies teilten die jeweiligen Regierungssprecher in einer Erklärung mit.

Kabinett beschließt höhere Mindestlöhne für Pflegekräfte

Das Bundeskabinett hat eine Erhöhung der Mindestlöhne für Pflegekräfte beschlossen. Pflegefachkräfte mit dreijähriger Ausbildung erhalten ab dem 1. Juli 2021 bundesweit mindestens 15 Euro pro Stunde, am 1. April 2022 steigt der Mindestlohn auf 15,40 Euro. "Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie zeigt sich einmal mehr, welch große Verantwortung Pflegekräfte für Gesundheit und Leben der Menschen tragen", erklärte die Bundesregierung nach der Kabinettssitzung.

Tourismusbranche fordert Direkthilfen über einen Notfallfonds

Die deutsche Tourismuswirtschaft hat ihren dringenden Appell nach mehr staatlicher Unterstützung verstärkt und fordert nun direkte Beihilfen. Diese müssten "dringend eingerichtet werden", etwa über einen eigenen Entschädigungs- oder Notfallfonds, sagte der Generalsekretär des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft (BDT), Michael Rabe, im Deutschlandfunk. Es gelte, "diese Vielfalt, die einen wunderbaren Wettbewerb und damit auch Qualitäten im Tourismus gewährleistet, zu erhalten".

IfW fordert fairen Ausgleich für wirtschaftliche Corona-Lasten

Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, hält die wirtschaftlichen Lasten aus der Bekämpfung des Coronavirus für unfair verteilt und fordert einen Ausgleich dafür. Während die gesamte Gesellschaft vom Eindämmen des Virus profitiere, trügen die Lasten der Virusbekämpfung vor allem jene Unternehmen, die in einer von den Gesundheitsauflagen besonders betroffenen Branche tätig seien - wie etwa dem Tourismus oder der Gastronomie. Sie starteten überschuldet in die Zeit nach der Krise, was die Erholung hemme.

Maschinenbauer beklagen "Kleinstaaterei" bei Quarantäne-Regeln

Die Maschinenbauer haben einheitliche Regeln für die Befreiung von der Corona-Quarantäne in ganz Deutschlands gefordert. Angemessen sei eine überall gültige Fünf-Tage-Regelung wie in Nordrhein-Westfalen, erklärte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). "Monteure und andere Servicekräfte müssen sich frei ins europäische Ausland bewegen können", erklärte der VDMA-Außenwirtschaftsleiter Ulrich Ackermann. "Der aktuelle Flickenteppich an Formulierungen und individuelle Varianten in den einzelnen Bundesländern bedeutet dagegen einen Rückfall in die Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts."

Familienunternehmen sehen in Corona-Bonds "moralische Verblendung"

Die deutschen Familienunternehmen lehnen eine gemeinsame europäische Schuldenaufnahme über Corona-Bonds ab und sehen in diesen Anleihen eine "moralische Verblendung". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) solle beim bevorstehenden EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs bei ihrer Ablehnung dieses Instruments bleiben.

Hälfte der Deutschen zweifelt an rascher ökonomischer Erholung

Jeder zweite Deutsche (55 Prozent) glaubt nicht daran, dass sich die Wirtschaft nach Aufhebung des Lockdowns wegen der Coronavirus-Pandemie schnell erholen wird. Lediglich jeder Dritte (36 Prozent) sieht Chancen auf eine rasche ökonomische Erholung, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos ergab.

BA: Anstieg bei Kurzarbeit flacht auf sehr hohem Niveau ab

Die Nachfrage deutscher Unternehmen nach Kurzarbeit flacht nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf sehr hohem Niveau ab. "Bis zum 20. April haben rund 718.000 Betriebe bei den Agenturen für Arbeit Kurzarbeit angemeldet", teilte die BA mit und fügte hinzu: "In den Arbeitsagenturen gehen weiterhin Anzeigen zur Kurzarbeit ein, die Kurve flacht aber deutlich ab."

Bei acht Millionen Kurzarbeitern reicht die BA-Rücklage nicht

Sollte die Coronakrise die Zahl der Kurzarbeiter dieses Jahr in der Spitze auf acht Millionen und im Jahresdurchschnitt auf 2,6 Millionen steigen lassen, würde die Rücklage der Bundesagentur für Arbeit (BA) von knapp 26 Milliarden Euro nicht ausreichen. Der Bund müsste der Behörde dann schon dieses Jahr ein Darlehen von vier Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Eine entsprechende Modellrechnung, über die das Handelsblatt berichtete, bestätigte die BA auf Anfrage von Dow Jones Newswires.

SPD pocht auf erster Lesung zu Grundrente in nächster Sitzungswoche

