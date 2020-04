Die Immofinanz hat 2019 das Konzernergebnis um knapp 62 Prozent auf 352,1 Mio. Euro steigern können. Die Mieterlöse kletterten um 18,1 Prozent auf 279,9 Mio. Euro, der Vermietungsgrad liegt bei 96,8 Prozent, was einem Rekordwert entspricht. Die FFO 1 (vor Steuern, inkl. S Immo Dividende) konnten um 30,2 Prozent auf 137,4 Mio. Euro verbessert werden. Mit liquiden Mittel von 345,1 Mio. Euro sei man "coronafit", so Finanzvorstand Stefan Schönauer bei einem Conference Call im Zuge der Zahlenpräsentation. Derzeit stehe man im regen Austausch mit den 20 größten Mietern, die mehr als 50 Prozent des gesamten Portfolios abdecken. Für April seien die Mieten zwar gestundet worden, für März und April seien (per 17. 4.) dennoch mehr als die Hälfte ...

