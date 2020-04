Heute outen wir die grosse Coverstory mit dem - hoffentlich - kompletten Markt im nächsten Börse Social Magazine, das Mitte Mai erscheint. Auf Basis einer visuellen und virtuellen Worldwide Roadshow wollen wir den österreichischen Markt hierzulande und auch international promoten. Alle Details gibt es dann Mitte Mai. In der Zwischenzeit zeigen wir mal eine frühe Version der begleitenden Website her: https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow . Warum schon so früh? Nun, weil ab heute die Funktionaliäten nach und nach veröffentlicht werden. Es ist eine schnelle Zeit. Erklärungen folgen täglich im gabb. Als Schirmherren sind die OeKB und die WKO fix. Es wird aber noch jemand dazukommen. "Visuell" und "virtuell" sind die beiden ...

