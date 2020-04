Die OPEC und die Nicht-OPEC-Produzenten (OPEC+) könnten weitere Produktionskürzungen in Erwägung ziehen, um den Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sagte Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), am Mittwoch gegenüber Bloomberg TV. "Es könnte für die OPEC+ ratsam sein, so bald wie möglich eine Kürzung vorzunehmen", fügte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...