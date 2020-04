VANCOUVER, BC, 22. April 2020 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold") freut sich bekanntzugeben, dass metallurgische Studien für das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, Treaty Creek, initiiert wurden. Treaty Creek befindet sich im ‚Goldenen Dreieck' im Nordwesten von British Columbia (Kanada).Diese Studie wird sich auf die mineralischen Eigenschaften und die Pläne konzentrieren, Treaty Creek unter Verwendung herkömmlicher Verarbeitungstechniken als Ziel für den Abbau von Massenmengen (bulk tonnage mining) zu entwickeln. Die Testarbeiten werden an Proben durchgeführt, die aus den umfangreichen, kontinuierlich mineralisierten Bohrkernintervallen des Explorationsprogramms aus dem Jahr 2019 ausgewählt wurden. Die metallurgischen Testergebnisse werden im Rahmen der ersten wirtschaftlichen Bewertung des Projekts verwendet.Die metallurgische Studie wird unter der Leitung von Frank Wright, P.Eng., von F. Wright Consulting Inc, Delta BC, durchgeführt. Das entsprechende Labortestprogramm wird bei Bureau Veritas Minerals - Metallurgical Division in Richmond, BC (BV) durchgeführt. BV ist eine weltweit anerkannte und zertifizierte Testeinrichtung mit Kunden, die von kleinen unabhängigen Minenbetreibern bis zu großen multinationalen Bergbauunternehmen und Consultants reichen. Herr Wright verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Consulting und operativen Betrieb der Bereiche Mineralaufbereitung und Hydrometallurgie. In den letzten 20 Jahren war er als qualifizierter unabhängiger professioneller Ingenieur tätig, der den Prozessfortschritt für Projekte weltweit verwaltete, jedoch konzentriert er sich hauptsächlich auf Projekte in British Columbia (BC). Seine Arbeit umfasst die Überwachung von Testprogrammen, die zu ausgewählten Prozessablaufplänen und Entwurfsparametern führen, sowie das damit verbundene technische Reporting, die Überwachung des detaillierten Engineerings und die Unterstützung bei der Projektinbetriebnahme.Das Unternehmen freut sich außerdem, eine Vereinbarung mit RTEC (einer Joint-Venture-Partnerschaft zwischen ERM Consultants Canada Ltd. (ERM) und der Tahltan Nation Development Corporation (TNDC)) bekanntzugeben, um vorläufige Basisstudien (preliminary baseline studies) zu beginnen, die für den Treaty Creek Genehmigungsprozess durch die Provinz erforderlich sind. Diese Basisstudien konzentrieren sich auf die Oberflächenwasserqualität, Hydrologie, Atmosphäre, Wildtiere und Archäologie.Ken Konkin, P.Geo., Vice President of Project Development bei Tudor Gold, erklärt: "Die metallurgischen Testarbeiten und Basisstudien werden wichtige Daten liefern, um unsere Projektentwicklungspläne voranzutreiben. Diese Studien werden als Vorlagen für laufende Studien dienen, die darauf abzielen, das Projekt in weiter fortgeschrittenere Phasen zu führen. Beide Studien werden in Verbindung mit dem 2020er Diamantbohrloch-Explorationsprogramm beginnen, das im Frühjahr dieses Jahres beginnen soll. Darüber hinaus werden unsere Geologen repräsentative Verbundproben (composite samples) aus den Bohrlöchern des letzten Jahres als Grundlage für unsere vorläufigen metallurgischen Studien auswählen."Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Tudor Gold Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeinden, in denen wir arbeiten, sind für uns von größter Bedeutung. Das Unternehmen hat neue Betriebsrichtlinien entwickelt, um die Wahrscheinlichkeit der Ausbreitung des COVID-19-Virus während der Durchführung unserer Arbeiten zu verringern, die von der Provinzregierung als ein "wesentlicher Dienst" (essential service) angesehen wurde.Die Tudor Gold Covid-19-Policy und -Richtlinien finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter:https://tudor-gold.com/wp-content/uploads/2020/04/Tudor-Gold---COVID-19-Policy-Response-Plan-April-2020.pdfWalter Storm, Präsident und CEO von Tudor Gold, erklärte: "2020 könnte für unser Unternehmen ein transformatives Jahr werden. Die Vereinbarung mit RTEC, vorläufige Basisstudien zu beginnen, die für eine mögliche zukünftige Genehmigung einer Mine erforderlich sind, sowie die Initiierung der metallurgischen Studien unterstreichen unser Engagement, das Treaty Creek-Projekt weiter voranzutreiben. Diese Studien sowie das bevorstehende Bohrprogramm sind vollständig finanziert. Wir freuen uns besonders, dass wir unsere Partnerschaft mit den Tahltan First Nations durch das RTEC-Abkommen weiter stärken konnten."Über die RTEC Joint-Venture-PartnerschaftRTEC ist eine Joint Venture-Partnerschaft zwischen ERM Consultants Canada Ltd. (ERM) und der Tahltan Nation Development Corporation (TNDC). Mit mehr als 5.500 Mitarbeitern ist ERM ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Sicherheit, Risiko, Sozialberatung (Consulting) und Nachhaltigkeitsbezogene Dienstleistungen. Die Tahltan Nation Development Corporation (TNDC) ist der Geschäftszweig der Tahltan Nation. TNDC verfolgt nachhaltige und verantwortungsvolle Geschäfts- und Wirtschaftsentwicklungsmöglichkeiten in der Region, die zu Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Geschäftsmöglichkeiten für Tahltan-Mitglieder führen.Qualifizierte PersonDie qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der Explorationsmanager des Unternehmens, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.Über Tudor GoldTudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im ‚Goldenen Dreieck' von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc. Das Unternehmen kontrolliert 60% des Electrum-Projektes. Darüber hinaus verfügt Tudor über earn-in Optionen bzw. ist zu 100% an weiteren Projekten im ‚Goldenen Dreieck' beteiligt."Walter Storm"Walter Storm.President and Chief Executive OfficerFür weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unterwww.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:Catalin KilofliskiDirector Corporate Development and CommunicationsTel: +1 604-559-8092Email: catalin@tudor-gold.comCarsten RinglerManager Investor RelationsPhone: +49 1726918274E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.comNeither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.Cautionary Statements regarding Forward-Looking InformationThis news release contains "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities legislation. "Forward-looking information" includes, but is not limited to, statements with respect to the activities, events or developments that the Company expects or anticipates will or may occur in the future, including the completion and anticipated results of planned exploration activities, and plans to derive mineral resource estimates. Generally, but not always, forward-looking information and statements can be identified by the use of words such as "plans", "expects", "is expected", "budget", "scheduled", "estimates", "forecasts", "intends", "anticipates", or "believes" or the negative connotation thereof or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might" or "will be taken", "occur" or "be achieved" or the negative connation thereof.Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including among others, that the Company's planned exploration activities will be completed in a timely manner. Although the assumptions made by the Company in providing forward-looking information or making forward-looking statements are considered reasonable by management at the time, there can be no assurance that such assumptions will prove to be accurate.There can be no assurance that such statements will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the Company's plans or expectations include risks relating to the actual results of current exploration activities; fluctuating gold prices; possibility of equipment breakdowns and delays; exploration cost overruns; risks associated with the interpretation of data regarding the geology, grade and continuity of mineral deposits; the uncertainty of the geology, grade and continuity of mineral deposits and the risk of unexpected variations in any mineral resources, grade and/or recovery rates; availability of capital and financing; general economic, market or business conditions; regulatory changes; timeliness of government or regulatory approvals; and other risks detailed herein and from time to time in the filings made by the Company with securities regulators.Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking information or implied by forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information and statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated, estimated or intended. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements or information.The Company expressly disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise except as otherwise required by applicable securities legislation.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA89901P1071