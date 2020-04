FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Adidas haben ihren Kursrückschlag am Mittwoch um 2,5 Prozent auf 206 Euro ausgeweitet. Mit Elena Mariani von Morgan Stanley meldete sich eine der wenigen Pessimisten unter den Experten zu Wort und senkte ihr Kursziel auf 200 Euro. Damit liegt sie nun fast so tief wie ihr Credit-Suisse-Kollege mit seinen 199 Euro aus der Vorwoche. Andere Experten sehen derweil mit bis zu 290 Euro deutliches Potenzial, was die Unsicherheit im Zuge der Corona-Krise unterstreicht.



Mariani hält den Markt angesichts voller Lager und hoher Rabattrisiken für zu optimistisch, was die Erholung der Herzogenauracher angeht. Entsprechend sei es zu früh für eine positivere Einschätzung der Aktien. Im Zuge des Pandemie-Crashs waren sie bis Mitte März mit 162,20 Euro auf das tiefste Niveau seit Frühjahr 2017 abgesackt, hatten sich zuletzt aber wieder bis auf 229 Euro erholt./ag/fba







