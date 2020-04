=== *** 06:50 DE/Software AG, Ergebnis 1Q, Darmstadt 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q, Martinsried *** 07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 1Q, Zürich 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q, Seoul 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q, Göteborg *** 07:30 FR/Geschäftsklimaindex April PROGNOSE: 91 zuvor: 98 *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 1Q, Rueil-Malmaison 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q, Paris 07:30 FR/Renault SA, Umsatz 1Q, Boulogne-Billancourt *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: -1,8 Punkte zuvor: +2,7 Punkte *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q, London *** 08:00 NL/Unilever NV, Trading Statement 1Q, Rotterdam 08:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q, Unterschleißheim *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung im Bundestag zur Corona-Krise, Berlin 09:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Telefonkonferenz mit Statement des neugewählten BdB-Präsidenten *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 25,0 zuvor: 27,4 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 37,0 zuvor: 43,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 28,6 zuvor: 31,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 39,0 zuvor: 45,4 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zu Asylverfahren in Ungarn, Luxemburg *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 25,0 zuvor: 26,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 39,3 zuvor: 44,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 26,0 zuvor: 29,7 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 29,0 zuvor: 34,5 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 40,0 zuvor: 47,8 *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 10-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q 14:00 DE/BioNTech SE, Telefonkonferenz zur Genehmigung für erste klinische Prüfung eines Covid-19-Impfstoffes in Deutschland *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 4.300.000 zuvor: 5.245.000 *** 15:00 EU/Videogipfel der Staats- und Regierungschefs zur Strategie für den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Krise *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 32,0 zuvor: 39,8 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 35,0 zuvor: 48,5 *** 16:00 US/Neubauverkäufe März PROGNOSE: -15,4% gg Vm zuvor: -4,4% gg Vm *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q, Paris 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q, Courbevoie 20:00 US/Fed, Eröffnungsrede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei einem virtuellen Forum der New York Fed *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara ===

April 22, 2020

