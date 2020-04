Im Bereich der Knock-out-Produkte handeln die Stuttgarter Anleger am Mittwoch einen Call auf Brent Crude Oil (WKN KB1P9G). Dabei verzeichnen unsere Händler Verkäufe. Auch heute ging der Ausverkauf am Ölmarkt weiter - nicht mehr nur bei der Sorte WTI, sondern auch bei Brent. So rutschte der Preis für ein Barrel Brent zwischenzeitlich auf 15,98 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 1999. Besonders rege gehandelt wird in Stuttgart zur Wochenmitte auch ein Call-Optionsschein auf Novartis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...