BERLIN (Dow Jones)--Die von der Regierung versprochene Abschaffung des Förderdeckels bei der Solarenergie verzögert sich weiter. Die Koalition hat nach Angaben der Grünen eine weitere Gelegenheit zur Abschaffung des 52-Gigawatt-Deckels verstreichen lassen. Die oppositionelle Fraktion hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf im Wirtschaftsausschuss des Bundestags einbringen wollen, doch der Punkt sei bereits bei der Abstimmung über die Tagesordnung wieder gestrichen worden.

Der Vorgang wurde Dow Jones Newswires auch von den beiden Regierungskoalitionen bestätigt. Aus Unionskreisen hieß es, das Thema sei "vertagt" worden. Die Solarbranche wartet seit Monaten auf die Verlängerung der Förderung im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), auf die sich die Regierung eigentlich schon im September im Zuge ihres Klimapakets verständigt hatte. Nach Branchenangaben geraten zahlreiche der rund 2.000 deutschen Unternehmen in Existenzangst, weil die Fördergrenze für neue Solaranlagen in Kürze erreicht ist und damit keine Hilfen mehr ausgezahlt werden können.

Die SPD will das Problem schnell abräumen. Doch die Union und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) pochen auf die umstrittene Mindestabstandsregelung bei der Windkraft an Land und wollen die 1.000-Meter-Klausel zur Bedingung für ein Einlenken beim Solardeckel machen. Altmaiers Pressesprecherin Beate Baron erklärte, die Arbeiten am entsprechenden Gesetzentwurf liefen: "Der Austausch zwischen den Ressorts dauert weiter an."

Die Grünen hatten ihren Gesetzentwurf nach eigenen Angaben bewusst inhaltlich identisch mit dem Antrag aus dem Bundesrat gestaltet. Die Länder drängen ebenfalls auf eine schnelle Abschaffung der Solardeckels. Mit dem Trick der 1:1-Kopie des Bundesratsentwurfs, der bisher ebenfalls nicht abschließend behandelt wurde, hofften die Grünen, die Stimmen der Unionsfraktion doch noch zu ergattern.

Dass dies nicht gelang, zeuge von einer "Blockadepolitik" der Regierung gegen die Erneuerbaren, erklärte die energiepolitische Fraktionssprecherin Julia Verlinden. Dies gefährde Klimaschutz und Investitionssicherheit gleichermaßen. "Das ist in Zeiten Corona-bedingter Unsicherheit für die Wirtschaft noch unverantwortlicher als ohnehin schon", so die Grünen-Abgeordnete. "Wir brauchen jetzt Investitionen in Klimaschutz dringender denn je."

