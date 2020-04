Gaithersburg, Maryland und Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) - ABL setzt seine bioanalytischen Expertendienstleistungen ein,um vertraulich gehaltenen Kunden bei der Entwicklung von COVID-19-Impfstoff zu unterstützenAdvanced BioScience Laboratories (ABL), eine global tätige Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO, Vertragshersteller und -entwickler) und Contract Research Organization (CRO, Auftragsforschungsinstitut) für Biotherapeutika, Onkolytika und Impfstoffe, und Tochtergesellschaft der französischen bioindustriellen Unternehmensgruppe Institut Mérieux, gab heute bekannt, daß das Unternehmen einen Vertrag zur Unterstützung immunologischer Biomarker-Tests eines neuartigen prophylaktischen COVID-19-Impfstoffkandidaten für einen vertraulich gehaltenen Kunden unterzeichnet hat.Im Zuge der ersten Phase dieser Partnerschaft wird ABL seine einzigartige Erfahrung im Bereich Biomarker-Analyse bereitstellen, um das Immunprofil von Freiwilligen zu charakterisieren, die an einer klinischen Studie der Phase 1 für einen Impfstoffkandidaten gegen COVID-19 teilnehmen."Die Erstellung eines Profils des Immunstatus des Wirts ist von größter Bedeutung für die Entschlüsselung von Immunmechanismen, die schließlich zu Schutzreaktionen auf die COVID-19-Infektion führen. Wir sind sehr stolz darauf, diesen vielversprechenden Impfstoffkandidaten durch die fundierte wissenschaftliche Expertise unseres Teams und den Einsatz unserer vielseitigen technologischen Plattformen unterstützen zu können", sagt Dr. Christine Bain, wissenschaftliche Direktorin von ABL Lyon.Die Entwicklungsdienstleistungen werden ab sofort aufgenommen, und beide Parteien arbeiten mit Nachdruck daran, die klinische Prüfung dieses Impfstoffs so schnell wie möglich voranzubringen."Als Reaktion auf diese beispiellose globale Pandemie-Krise unterstützt ABL seine US-amerikanischen und europäischen Kunden aktiv durch den Einsatz seiner agilen und globalen Fertigungs- und bioanalytischen Testkapazitäten, um neue Lösungen zu beschleunigen", erklärte Jarlath Keating, CEO von ABL.Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook, um über die neuesten Updates informiert zu bleiben.Informationen zu ABLAls führendes Unternehmen für Vertragsherstellung und -entwicklung (CDMO) und Auftragsforschungsinstitut (CRO), das jahrzehntelange bahnbrechende wissenschaftliche und produktionstechnische Expertise nutzt, um die Entwicklung innovativer Therapien und Impfstoffe voranzutreiben, verfügt ABL über umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen - darunter Industriebetriebe, Behörden und wissenschaftliche Einrichtungen - um deren Bemühungen um die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen. ABL unterhält globale GMP-Anlagen, die den US-amerikanischen und europäischen Regulierungsstandards entsprechen und die GMP-Herstellung von virusbasierten onkolytischen Therapien, Gentherapien, Impfstoffen und proteinbasierten immuntherapeutischen Produkten ermöglichen. Die CDMO-Services von ABL umfassen Bulk Drug Substance, Abfüllung/Fertigstellung des Arzneimittels, Prozess- und Assayentwicklung sowie bioanalytische Tests.Im Rahmen der CRO-Tätigkeit nutzen die Immunologen von ABL ein integriertes Array optimierter Immunologie- und molekularer Assay-Plattformen, um immunologische Korrelate der Aktivität und Reaktion sowohl in präklinischen als auch in klinischen Studien zu extrahieren. ABL ist Teil von Institut Mérieux, einer Gruppe von Unternehmen, die sich der Entwicklung der translationalen Wissenschaft für eine bessere Patientenversorgung weltweit verschrieben hat.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1007037/ABL_Logo.jpgPressekontakt:Kathy A. Williams DirectorGlobal Strategy & Marketing 301.885.7293 kathy.williams@ablinc.com.Original-Content von: ABL, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132788/4578032