...ob Deutschland wieder zur Normalität findet. Alle 3 großen Hersteller hatten wir beschrieben. VW und Daimler fahren die Produktion wieder an. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, aber:



Der Anfang ist gemacht. Und zwar sowohl in der Produktion in Deutschland als auch in China und den USA. Kein Sektor verlor gegenüber dem Gesamtmarkt so viel wie Autos. Insbesondere in der Gewinnbewertung, aber auch beim Image: 3 1/2 Jahre lang waren die Auto-Produzenten wegen des Dieselskandals in einer schlechten Verfassung.



Ende April endet die Frist, bis zu der sich deutsche Diesel-Geschädigte registrieren können: Nehmen sie den Kompromiss von VW an oder nicht? Immerhin: Aus einstigen Milliardenbeträgen für Schadensersatz und 470 000 Klägern wurden rd. 830 Mill. € Schadenersatz und bis dato etwa 200 000 Kläger.



