Bonn (ots) - Europa streitet sich über die Finanzierung der Krise. Vor dem europäischen Krisengipfel am Donnerstag ruft Frankreichs Präsident Macron zu mehr finanzieller Solidarität auf - die "Corona-Bonds", wie sie auch Spanien und Italien fordern, drohen aber am "Nein" aus Österreich, den Niederlanden und Deutschland zu scheitern.Zwar konnten sich die EU-Finanzminister vor Ostern bereits auf ein akutes 500 Milliarden-Hilfspaket einigen; die Frage, wie die Wirtschaft in Europa nach der Krise wieder angekurbelt werden soll, droht hingegen zur europäischen Zerreißprobe zu werden.Wie kommt Europa durch die Krise? Kommt der europäische Marshallplan? Wie sehr spaltet Corona den Kontinent?Alexander Kähler diskutiert mit:- Prof. Hans-Werner Sinn, ehem. Präsident des Ifo-Instituts- Ellen Trapp, ARD-Korrespondentin in Rom- Prof. Marcel Fratzscher, Präsident des DIW- Udo van Kampen, EU-Experte der Bertelsmannstiftung und ehem. ZDF-Brüssel-KorrespondentPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4578094