In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 22.04. 16:52: Check24 darf seinen Werbeslogan "Nirgendwo Günstiger Garantie" nicht mehr nutzen, weil das Versprechen nicht eingelöst werden kann, sagt ein GerichtEs geht um den Werbeslogan "Nirgendwo Günstiger Garantie". Ein Gericht kam am Mittwoch zu dem Schluss, dass dieses Versprechen nicht eingelöst werden kann.>> Artikel lesen 22.04. 15:30: Aldi, Rewe, Lidl, Edeka: In diesen Supermärkten könnt ihr bald Mundschutz und Masken kaufenIm Kampf gegen dasCoronavirus setzen immer mehr Länder auf Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit. Bei diesen Supermärkten könnt ihr bald Masken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...