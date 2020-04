Aktien-Musterdepot Der Ausbruch aus dem Aufwärtskeil beim DAX bestätigt uns in unserer weiter vorsichtigen Haltung mit Schwerpunkten bei Edelmetallaktien, Liquidität und einer DAX-Absicherung. Wir nehmen daher in dieser Woche keine Veränderungen vor. Fondsmusterdepot Am vergangenen Donnerstag wurden alle 300 Stück des Alger American Asset Growth Fund (WKN: 986333, akt. Kurs: 74,40 EUR) zu einem Kurs von 73,64 EUR verkauft. Wir haben damit einen Gewinn von 66,8% realisiert. Unsere Liquidität im Fondsmusterdepot ...

