ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnen hat der Aktienmarkt in der Schweiz zur Wochenmitte den Handel beendet. Händler verwiesen auf die leichte Entspannung am Ölmarkt, nachdem die WTI-Preise an den letzten beiden Tagen auf historische Tiefststände gefallen waren. Die Nervosität sei allerdings weiterhin hoch, vor allem was die weitere konjunkturelle Entwicklung angehe, hieß es. Gestützt wurde das Sentiment zudem von den deutlichen Aufschlägen von Index-Schwergewicht Roche, nachdem das Unternehmen Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht hat.

Die Citi-Analysten sprachen von einem "starken Startquartal". Mit Actemra werde ein vielversprechendes Mittel gegen Covid-19 getestet. Nach Ansicht der Analysten spricht das erste Quartal dafür, dass Roche die Risiken im weiteren Verlauf des Jahres minimieren könne, die mit der Coronavirus-Pandemie verbunden seien. Die Prognose für 2020 wurde bestätigt. Für die Aktie ging es um 2,7 Prozent nach oben.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 9.631 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 53,67 (zuvor: 60,8) Millionen Aktien.

Für die Papiere von Schindler ging es um 0,1 Prozent nach unten. Der Aufzugshersteller hat im ersten Quartal vor allem in China unter der Covid-19-Pandemie gelitten. Während das Servicegeschäft zulegte, ging das Neuanlagengeschäft angesichts geschlossener Baustellen zurück. Bei Neuverträgen bekam das Schweizer Unternehmen die umfassenden Verkehrseinschränkungen in China zu spüren.

Schwächster Wert im SMI waren Adecco, die um 6,8 Prozent bzw 2,80 Franken nachgaben. Die Aktien wurden am Berichtstag allerdings ex-Dividende von 2,50 Franken gehandelt.

April 22, 2020

