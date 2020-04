BERLIN (dpa-AFX) - Der Veranstalter DER Touristik Deutschland hat seine Reisen für noch längere Zeit abgesagt als bislang. "Aufgrund der aktuellen Information der Bundesregierung zur Urlaubsplanung und der geltenden weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes sagt die DER Touristik Deutschland alle Reisen mit Reisezeitraum bis einschließlich 15. Mai 2020 vorsorglich ab", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zuvor waren bereits die Reisen bis Ende April abgesagt worden.



Kunden mit Reisebuchungen für den Zeitraum vom 16. Mai bis zum 30. Juni hätten die Möglichkeit zur kostenlosen Stornierung gegen Erhalt eines entsprechenden Gutscheins inklusive eines Preisnachlasses für die nächste Reisebuchung, hieß es weiter. Zu DER Touristik Deutschland zählen die Veranstalter Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen.



In Deutschland gilt eine weltweite Reisewarnung für Touristen bis zum 3. Mai. Ende April wird laut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) entschieden, wie es damit weitergeht. Auf einen normalen Sommerurlaub ohne Einschränkungen können die Menschen in Deutschland nach Einschätzung des Ministers vom Dienstag nicht hoffen./tos/DP/he