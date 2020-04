Vorträge von Wirtschafts- und Technologieexperten wie Conor McGregor, Daniel Susskind und Dmytro Dubilet

Parimatch, das internationale Wett- und Technologieunternehmen, wird am 24. April seine erste öffentliche Live-Online-Veranstaltung PM? GO 5.0: In Touch with the Future abhalten.Auf der kostenlosen Veranstaltung werden Vorträge von vertrauenswürdigen Experten aus den Bereichen Wirtschaft und Technologie präsentiert. Die Teilnehmer werden Meinungen und Einblicke zu einer Vielzahl von Themen hören können, unter anderem zu den neuen Realitäten, zur Unternehmenstransformation, zum IT-Sektor und zu Vorschlägen, wie man eine Krise meistern kann.

High profile speakers offering their insights at the PM GO virtual event (Photo: Business Wire)

Die Visionäre sind:

Conor McGregor -? nicht nur einer der am höchsten bezahlten Sportler der Welt, sondern auch Besitzerseiner eigenen Whiskey-Marke "Proper No. Twelve".

Daniel Susskind -Wirtschaftswissenschaftler, Universitätsprofessor in Oxford und Autor des Bestsellers "TheFuture of the Professions". Susskind weiß als ehemaliger britischer Regierungsberater, wie man in turbulenten Zeiten Entscheidungen trifft.

Dmytro Dubilet -Mitgründer von Monobank, Koto, Smartass und ehemaliger ukrainischer Minister.Hinter Dubilet stehen drei erfolgreiche Unternehmen, bei denen er viele Jahre lang in leitenden Positionen tätig war. Der Unternehmer verfügt über umfangreiche Krisenerfahrung.

Ebenfalls dabei sind Grigory? Bakunov - VP of Technology bei Parimatch, Dmitry? Pinchuk - CMO bei Socialpoint, Alexander? ZeroGravity Kokhanovsky - Mitgründer der legendären Organisation NA'VI und der DreamTeam-Plattform, Ivan? Danishevsky - Gründer der E-Sport-Holding "ESM.One", Sergey? Glamazda - Direktor des E-Sport-Teams Virtus.Pro, und viele andere Experten, die alle bereit sind, die drängendsten Fragen des Tages live on air zu beantworten.

Details zur Veranstaltung:

"PM GO 5.0: In touch with the Future" findet am 24. April um 15:00 Uhr (GMT+3) statt. Die Zahl der Teilnehmer ist unbegrenzt. Die Veranstaltung steht der globalen Community offen und ist völlig kostenlos. Sie müssen sich lediglich registrieren unter https://events.pm/event/pmgo/. Die Veranstaltung wird weltweit übertragen (mit Rus/Eng-Übersetzungen).

"Bislang war PM GO immer eine interne Veranstaltung für Parimatch-Mitarbeiter, auf der wir dazu angeregt werden, Einblicke, Siege und Lektionen auszutauschen und Antworten zu finden, die uns helfen, besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Diesmal jedoch wollen wir diese Erfahrung mit anderen teilen, indem wir die Veranstaltung für alle zugänglich machen. Wir bei Parimatch sind überzeugt, dass es wichtig ist, sich auf die Zukunft vorzubereiten, damit die Unternehmen Krisensituationen meistern, neue Möglichkeiten zur Transformation finden und Widerstandsfähigkeit aufbauen können, indem sie weder resignieren noch Angst davor haben, Fehler zu machen. Die Teilnehmer von PM GO können einigen der besten Köpfe der Branche zuhören und von ihnen lernen", sagte Parimatch-CEO Sergey Portnov.

"Die Firma Parimatch beeindruckt immer wieder durch ihr mutiges Vorgehen bei allem, was sie tut. PM GO bietet Ihnen die Chance, Ihr eigenes Denken auf die Probe zu stellen und sich inspirieren zu lassen. Sie werden diese Veranstaltung motiviert und mit einer neuen Perspektive verlassen. Es geht darum, nicht stillzustehen und sich ehrgeizige Ziele zu setzen, um den eigenen Kampf zu gewinnen! Registrieren Sie sich jetzt, und trauen Sie sich, anders zu sein", erklärte Conor McGregor.

Parimatch baut an unserer gemeinsamen Zukunft! Machen Sie mit!

*ENDE*

Hinweise für Redakteure

Über Parimatch

Parimatch ist ein internationales Wett- und Technologieunternehmen, das aufstrebende Märkte mit der Welt der klassischen und neuen Wetten in Kontakt bringt. Parimatch beschäftigt weltweit über 2000 Mitarbeiter, betreut über 2,5 Millionen Kunden und ist jeden Tag an mehr als 20 Sportarten in 60 Ländern, 200 Ligen und 600 Sportveranstaltungen beteiligt. Die Marke mit Hauptsitz in Zypern ist seit über 25 Jahren etabliert und auf verschiedenen Märkten vertreten (Zypern, Weißrussland, Russland, Kasachstan und Tansania). Das Unternehmen ist der offizielle Wett- und Spielpartner der UFC in der Region EMEA, mit Conor McGregor und Mike Tyson als offizielle Markenbotschafter.

