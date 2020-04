Liebe Leser, viele sitzen Nägel kauend zuhause: Wann endlich meldet Wirecard seine Sonderprüfung, es muss doch jetzt passieren? Das muss nicht passieren, kann aber. So schrieben wir heute früh. Und nun - 27.4 ist der D-DAy. So heißt es auch in der Ankündigung. Wie sehen wir Wirecard? Nun - die Zahlen von Adyen sind am Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...