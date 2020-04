Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - XCMG (SHE: 000425), der führende Hersteller von Baumaschinen, begeht den Tag der Erde mit einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch Anwendung einer Strategie sauberer Energietechnik in mehr als 20 Maschinenmodellen. Weltweit wurden insgesamt mehr als 2.000 Maschinen mit sauberer Energietechnik abgesetzt. Die Produkte reichen von elektrischen Kränen, Kehrmaschinen, Muldenkippern und Logistikvehikeln bis zu einem Traktor mit Flüssiggasantrieb, Hubladern, Straßenwalzen und Schwerlastern.Im März erhielt XCMG den Zuschlag für ein intelligentes Projekt der Umweltsanierung in PPP (Public-Private-Partnership) mit einem Umfang von 520 Millionen Renminbi (73,54 Millionen USD) und einer Laufzeit von 20 Jahren in Ningbo in der Provinz Zhejiang. Das Projekt mit 5G-Technik wird die Sortierung von Müll, Sanierung und Entsorgung integrieren, um alle Aspekte des Betriebs zu umfassen. Die unbemannten Straßenkehrmaschinen von XCMG werden als erste Maschinen eingesetzt. Es folgen die elektrischen Müllautos für Fässer für mehr Effizienz der Reinigung und präzise Abfallentsorgung.Die Produkte neuer Energie mit verbesserter Elektrotechnik verringern den Stromverbrauch um 5 %. Sie genießen für zuverlässige und überzeugende Leistung bei unterschiedlichen Straßenbedingungen allgemein Anerkennung.2018 hat XCMG elektrische Logistik-Lkws des Typs E300 nach Neuseeland exportiert. Diese höchst flexiblen Lastwagen erhielten auf der Messe EV World desselben Jahres die Auszeichnung "Star Electric Light Truck Award" und werden wegen besserer Energieeffizienz und robuster Leistung als ideale Fahrzeuge für die urbane Logistik gepriesen."XCMG wurden im Feld der neuen Energie mehr als 70 Patente zugesprochen. Erreicht XCMG Automotive bis zum Jahr 2025 die Größenordnung von 20 Milliarden Renminbi (2,83 Milliarden USD) sollten meiner Überzeugung nach mindestens 40 %, wenn nicht gar 50 % der Produkte aus dem Bereich neuer Energie stammen. Dies würde den erfolgreichen Übergang in die Entwicklung neuer Energie bedeuten", sagte Zheng Jianxin, stellvertretender Geschäftsführer von XCMG Automotive.Seit Gründung von XCMG Automotive im Jahr 2015 hat der Bereich einen Sektor der neuen Energie geplant und entwickelt, um elektrische Spezialfahrzeuge im Betriebsmodell "Plattform und Professionell" zu entwickeln, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Konsistenz der Produkte, Zubehörmarkt und Gewährleistung der Produktsicherheit konzentriert. Das Unternehmen hat Milliarden investiert, um Einrichtungen zur Untersuchung der Leistung von Motoren und Akkus sowie Tests der Fahrzeuge bei niedrigen und hohen Temperaturen zu bauen, Ladestationen einzurichten und vor der Auslieferung zu testen. Hinzu kamen neue Fertigungsstätten für Fahrzeuge mit neuer Energie.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1158699/XE35U_E.jpgPressekontakt:Han Zhang+86-516-8756-5404xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115371/4578196