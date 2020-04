OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die Eltern niedersächsischer Kita-Kinder fordern, bei den Entscheidungen zur Notbetreuung während der Corona-Pandemie eingebunden zu werden. "Die Elternperspektive sollte dringend angehört werden", sagte Christine Heymann-Splinter von der Landeselternvertretung der niedersächsischen Kindertagesstätten der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Sie kritisierte dem Bericht zufolge, dass es keine einheitlichen landesweiten Regeln gebe. "Damit ist der Wohnort für die Härte der Benachteiligung ausschlaggebend. In der Pandemie ist die Strategie ein Flickenteppich."



Auf Dauer sei Kinderbetreuung im Homeoffice nicht zu leisten, sagte Heymann-Splinter. "Sie verlangt den Eltern alles ab." Voraussetzung für die Notbetreuung ist laut der neuen Corona-Verordnung der Landesregierung, dass mindestens ein Erziehungsberechtigter "in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse" arbeitet./cco/DP/zb