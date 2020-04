BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hält die harsche Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Diskussion über weitergehende Lockerungen der Corona-Auflagen für überzogen. "Natürlich wird über den richtigen Weg zu einer vorsichtigen Öffnung diskutiert", sagte der Vizekanzler "t-online.de". Die Regierungschefs der Länder seien "gute Diskussionspartner für die Bundesregierung". Merkel hatte von "Öffnungsdiskussionsorgien" gesprochen.



Scholz sagte: "Wir können doch ganz offen sagen, dass wir in einem Dilemma stecken." Oberstes Ziel bleibe es, das Gesundheitssystem nicht zu überfordern, zugleich müsse das soziale und wirtschaftliche Leben wieder in Gang gebracht werden. Scholz lobte erneut die Länder: "Die Lockerungen sind gut koordiniert und es gibt keinen Flickenteppich." Er warnte jedoch: "Die Gefahr ist aber noch nicht gebannt und jede Lockerung wird sich auswirken."/hot/DP/zb