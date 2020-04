FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt zur Rentenerhöhung:



(...) Die Rentenformel ist nun einmal so gestrickt, dass die Anpassung sich an der Lohnentwicklung des Vorjahres orientiert. Ein Fummeln an der Formel verbietet sich sowohl zugunsten der Rentner als auch zu ihren Lasten. Das alles heißt aber nicht, dass die Alten den Wohlstandsverlust, wenn er sich als real erweist, nicht bald miterleiden müssen. Sinken können ihre Renten zwar wegen einer gesetzlichen Garantie nicht. Doch einem gedämpften Anstieg darf nichts im Weg stehen - auch keine "Haltelinie" für das Rentenniveau, wie sie die Koalition gerade gesetzlich verankert hat. (...) Die Koalition sollte ihre Gesetze rasch so korrigieren, dass eine Dämpfung des Rentenanstiegs vom kommenden Jahr an möglich ist. Das verlangt das Prinzip der Generationengerechtigkeit, das auch in der Krise zählt.