"Die Wartezeiten für Pendler aus dem Elsass, das Verbot für sie, auf deutscher Seite einzukaufen oder zu tanken sowie Pöbeleien gegen Franzosen sind einfach nur abstoßend. Da können Kanzlerin Merkel und Präsident Macron noch so große Reden schwingen oder den Elysée-Vertrag erneuern: Ob Freundschaftsformeln Bestand haben, zeigt sich vor Ort, wie gerade in Baden und im Elsass. Schon bei der Havarie auf der Rheintalbahnstrecke im Sommer 2017 hieß es, man müsse mehr mit Frankreich zusammenarbeiten, um im Elsass Ausweichstrecken nutzen zu können. Man brauche mehr Koordination, hieß es damals. Doch passiert ist seitdem wenig. In der Krise versprechen Politiker gerne: Man müsste, man sollte. Und nach der Krise ist alles vergessen. Der Rhein trennt offenbar nach wie vor. Hier an der Grenze zeigt sich, ob Europa gelingt oder ob es nur bei Phrasen bleibt. Man darf schon mal auf das nächste Hochwasser gespannt sein."/yyzz/DP/he