BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten am Donnerstag (15.00 Uhr) bei einem Videogipfel über einen Plan zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise. Allerdings liegen Kanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen bei der Frage nach gemeinsamen Schulden so weit auseinander, dass noch keine Lösung erwartet wird.



EU-Ratschef Charles Michel will am Donnerstag vorschlagen, die EU-Kommission mit der Ausarbeitung eines detaillierten Plans für den Fonds zu beauftragen. Zugleich wird erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs ein bereits von den Finanzministern ausgehandeltes Hilfspaket im Umfang von 540 Milliarden Euro zur Unterstützung von Arbeitsplätzen, Firmen und verschuldeten Staaten billigen. Es ist bereits der vierte EU-Videogipfel seit Beginn der Corona-Krise./wim/DP/eas