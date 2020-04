Berlin (ots) - Die Oberberg Gruppe, der führende Qualitätsverbund privater Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland, erweitert ihr Angebot: Am 7. April 2020 ist in Kaarst mit der Oberberg Fachklinik Düsseldorf Kaarst der Betrieb einer vollstationären Klinik für Erwachsene, Kinder und Jugendliche in einem modernen Klinikneubau mit angeschlossener Tagesklinik gestartet. Die Stadt Kaarst liegt in Nordrhein-Westfalen und ist etwa 15 km von Düsseldorf und 45 km von Köln entfernt."Der Bedarf an Behandlungen psychischer Erkrankungen wächst in unserer Zeit", sagt Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Matthias J. Müller, CEO und medizinischer Geschäftsführer der Oberberg Gruppe. In ganz Deutschland erfüllt laut der psychiatrischen Fachgesellschaft jeder Vierte entsprechende Krankheitsmerkmale, das sind rund 18 Millionen Betroffene. Zu den häufigsten Krankheitsbildern zählen Angststörungen, Burnout und Depressionen.Zudem macht derzeit die Corona-Pandemie vielen, auch psychisch gesunden Menschen, Angst. Die Einschränkungen im Alltagsleben und deren Folgen verstärken zunehmend die psychische Belastung von vielen, ganz besonders jedoch von Menschen, die bereits an einer psychischen Erkrankung leiden. Das Angebot der Oberberg Fachklinik Düsseldorf Kaarst richtet sich als Akutklinik an Erwachsene mit dem gesamten Spektrum psychischer und psychosomatischer Erkrankungen. Vorwiegend werden Stressfolgeerkrankungen (Burnout), Depressionen und Angststörungen, aber auch Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit behandelt. Ein Schwerpunkt werden psychische Erkrankungen im höheren Lebensalter sein. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit dem gesamten Spektrum psychischer Erkrankungen werden in einem eigenen Gebäudeabschnitt behandelt. Die Oberberg Fachklinik Düsseldorf Kaarst bietet insgesamt Platz für rund 90 Patienten, um die sich ein Team von Ärzten, Psychologen, Pflegern sowie Fachtherapeuten kümmern wird.Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Oberberg Fachklinik Düsseldorf Kaarst ist Prof. Dr. Christian Lange-Asschenfeldt. Der erfahrene Psychiater, Psychotherapeut und Neurologe war zuvor langjährig als Leitender Oberarzt an der Universitätsklinik Düsseldorf in Klinik, Forschung und akademischer Lehre tätig. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie wird von Dr. Ewa Cionek-Szpak als Chefärztin geleitet.Neubau, Ausbau, UmbauDie Klinik in Kaarst wird die Klinik und Tagesklinik der Oberberg Gruppe in Mönchengladbach für Erwachsene ersetzen und das Spektrum erweitern. Vorübergehend ist die ebenfalls in Mönchengladbach bestehende Klinik und Tagesklinik für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen (Oberberg Fachklinik Wasserschlösschen) nach Kaarst umgezogen. Das Wasserschloss in Mönchengladbach-Rheydt soll zwischenzeitlich zu einer modernen und größeren Klinik ausschließlich für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene umgebaut werden.Die Oberberg Gruppe ist in Nordrhein-Westfalen mit einem breiten Angebot vertreten. Insgesamt drei weitere Standorte gibt es in Hürth (Oberberg Somnia Fachklinik Köln Hürth und Oberberg Fachklinik Konraderhof) sowie in Extertal (Oberberg Fachklinik Weserbergland)."Mit Oberberg Kliniken von Berlin bis zum Schwarzwald profitieren unsere Patientinnen und Patienten von exzellenten und erfolgreichen Therapieansätzen. Der Neubau in Kaarst erlaubt es, unseren hohen Anspruch an Qualität und Funktionalität direkt im Gebäude zu verwirklichen und eine hochwertige Behandlungsumgebung nach unseren Wünschen zu schaffen", sagt Ilmarin B. Schietzel, CFO und COO der Oberberg Gruppe. "Die Bauunternehmen haben die Klinik pünktlich und im Kostenrahmen übergeben, so dass wir wie geplant eröffnen konnten. Für uns eine gute Erfahrung und ein wichtiger Meilenstein für prospektive Bau- und Entwicklungsprojekte."Die Oberberg Fachklinik Düsseldorf Kaarst wurde auf einem rund 15.000 Quadratmeter großen Areal errichtet und hat selbst eine Nutzfläche von mehr als 5.000 Quadratmetern. Die Oberberg Gruppe mietet das Gebäude langfristig von der Cofinimmo Gruppe, einer der Hauptinvestoren in Gesundheits-Immobilien in Europa.Der wie die gesamte Klinik großzügig gehaltene Eingangsbereich und das moderne Restaurant haben eine Glasfassade erhalten und ermöglichen somit permanent einen Blick auf den zum Verweilen einladenden Garten im Innenhof der Klinik. Im Erdgeschoss befinden sich die Therapieräume und die Tagesklinik. Im Obergeschoss wohnen die Patienten in großzügigen, von einem Innendesign-Team gestalteten Zimmern und haben zahlreiche Aufenthaltsräume zum Entspannen. Im südöstlichen Grundstücksbereich gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten auf zwei Ebenen, so dass auch Besucher jederzeit willkommen sind, zumal ein sehr großzügiger, über zwei Stockwerke reichender Multifunktionsraum für Veranstaltungen zur Verfügung steht.Die Klinik in Kaarst bietet auch in der jetzigen Pandemie mit ihren dadurch bedingten Einschränkungen durch ihre Großzügigkeit sehr gute Voraussetzungen, unter höchsten Hygienestandards Akutbehandlungen für psychisch kranke Erwachsene sowie - baulich getrennt - für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen. Gleichwohl sind derzeit die Besuchsmöglichkeiten eingeschränkt und Veranstaltungen einschließlich einer Eröffnungsfeierlichkeit auch für interessierte Bürger wurden verschoben.Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet. Sie ist der führende Qualitätsverbund privater Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland. In den bundesweit 15 Fachkliniken werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg Tageskliniken, korrespondierenden Therapeuten und Selbsthilfegruppen.Pressekontakt:HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbHTelefon: 0049 (40) 36 90 50 32Mail: oberberg@hoschke.dewww.oberbergkliniken.deOriginal-Content von: Oberberg Fachkliniken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134684/4578205