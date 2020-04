Der Mischkonzern Standex International Corp. (ISIN: US8542311076, NYSE: SXI) wird am 25. Mai 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 22 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen. Record date ist der 11. Mai 2020. Insgesamt zahlt der Konzern damit die 223. Quartalsdividende in Folge aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,88 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 44,17 US-Dollar (Stand: 22. April 2020) ...

