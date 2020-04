Der amerikanische Industriekonzern Lincoln Electric Holdings Inc. (ISIN: US5339001068, NYSE: LECO) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 49 US-Cents an seine Anteilseigner aus. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juli 2020 (Record day: 30. Juni 2020). Die Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 73,91 US-Dollar (Stand: 22. April 2020) bei 2,65 Prozent. Lincoln Electric ist in der Herstellung von Schweißgeräten und ...

