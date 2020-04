FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Vortageserholung dürften es die Anleger im Dax am Donnerstag zunächst ruhig angehen lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit wenigen Punkten Plus auf 10 425 Punkte. Der Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs sowie aktuelle Arbeitslosenzahlen aus den USA sorgen für Zurückhaltung.



Kanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen wollen vor allem über den Plan zur wirtschaftlichen Erholung nach der akuten Corona-Krise beraten. Eine Lösung wird allerdings noch nicht erwartet. Allerdings geht man davon aus, ein bereits von den Finanzministern ausgehandeltes Hilfspaket im Umfang von 540 Milliarden Euro zur Unterstützung von Arbeitsplätzen, Firmen und verschuldeten Staaten gebilligt werden wird.



Der zuletzt äußerst turbulente Ölmarkt bleibt ebenfalls im Fokus. Zuletzt ging es nach dem heftigen Rutsch wieder aufwärts. Ausschlaggebend hierfür waren wiederholte Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung Iran, sich amerikanischen Schiffen nicht in den Weg zu stellen. Hintergrund war ein Zwischenfall auf offener See./ag/mis