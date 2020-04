TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich mit Zugewinnen. Die Börse in Sydney gibt hingegen nach. Im Fokus der Märkte stehen weiter die Entwicklung am Ölmarkt und die Corona-Pandemie. Nach turbulenten Tagen mit einem historischen Absturz haben sich die Ölpreise auf niedrigem Niveau stabilisiert. Angesichts der rezessiven Auswirkungen der Pandemie auf die globale Weltwirtschaft bleiben die Anleger jedoch vorsichtig und das Handelsumfeld volatil.

Die Blicke richteten sich nun auf die Berichtssaison und die Schäden, die die Pandemie in den Bilanzen der Unternehmen hinterlassen hat, so Marktteilnehmer. In Südkorea hat SK Hynix Quartalszahlen vorgelegt. Im Handelsverlauf werden auch Zahlen u.a. von Canon und Hyundai erwartet.

In Tokio steigt der Nikkei-Index um 0,8 Prozent auf 19.281 Punkte. In Hongkong geht es für den Hang-Seng-Index um 0,2 Prozent nach oben, während die Börse in Schanghai kaum verändert notiert. Der S&P/ASX 200 in Sydney liegt mit 0,7 Prozent hinten.

Der Kospi in Seoul liegt 1,0 Prozent vorne. Positiv wirken ein weiteres von der Regierung am Vortag angekündigtes Corona-Hilfsprogramm und günstig ausgefallene Konjunkturdaten. Die südkoreanische Wirtschaft ist im ersten Quartal weniger stark geschrumpft als erwartet. Das BIP fiel um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Analysen hatten mit einem Rückgang um 1,5 Prozent gerechnet.

SK Hynix geben nach der Zahlenvorlage um 1,0 Prozent nach. Der Nettogewinn fiel im ersten Quartal um 41 Prozent aufgrund der Pandemie-Auswirkungen und einer saisonal schwachen Nachfrage.

Ölwerte auf Erholungskurs - Santos deutlich fester

Die Ölpreise steigen derweil um weitere rund 10 Prozent nach der Erholung am Vortag. Aktien von Ölunternehmen in der Region, die wegen des Ölpreisabsturzes in den vergangenen Tagen erheblich unter Abgabedruck standen, erholen sich. Santos springen in Sydney um 7,0 Prozent nach oben. Oil Search und Woodside steigen um 3,3 bzw. 0,9 Prozent. Für die Aktien der Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP geht es um 1,5 und 2,3 Prozent aufwärts. In Tokio rücken Inpex 5,0 Prozent nach vorne und in Hongkong legen CNOOC 2,5 Prozent zu. SK Innovation verbessern sich in Seoul um 3,3.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.186,70 -0,66% -22,40% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.281,35 +0,75% -19,10% 08:00 Kospi (Seoul) 1.915,71 +1,03% -12,83% 08:00 Schanghai-Comp. 2.842,25 -0,06% -6,82% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.948,03 +0,23% -15,52% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.549,41 -0,02% -20,82% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.389,68 +0,56% -13,02% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:02 % YTD EUR/USD 1,0813 -0,1% 1,0823 1,0856 -3,6% EUR/JPY 116,54 -0,1% 116,61 116,82 -4,4% EUR/GBP 0,8768 -0,1% 0,8774 0,8801 +3,6% GBP/USD 1,2333 +0,0% 1,2330 1,2334 -6,9% USD/JPY 107,76 +0,0% 107,74 107,62 -0,9% USD/KRW 1232,63 -0,1% 1233,58 1233,11 +6,7% USD/CNY 7,0851 +0,0% 7,0842 7,0807 +1,8% USD/CNH 7,0966 -0,0% 7,0995 7,0936 +1,9% USD/HKD 7,7509 +0,0% 7,7503 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,6307 -0,2% 0,6321 0,6336 -10,0% NZD/USD 0,5944 -0,2% 0,5954 0,5989 -11,7% Bitcoin BTC/USD 7.128,01 +0,5% 7.095,01 6.946,26 -1,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 15,28 13,78 +10,9% 1,50 -74,3% Brent/ICE 22,09 20,37 +8,4% 1,72 -65,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.712,36 1.714,80 -0,1% -2,44 +12,9% Silber (Spot) 15,20 15,20 0% 0 -14,9% Platin (Spot) 762,05 759,65 +0,3% +2,40 -21,0% Kupfer-Future 2,29 2,29 -0,2% -0,00 -18,6% ===

